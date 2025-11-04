Lula afirma que "no quiere una invasión terrestre” de Estados Unidos en Venezuela

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este martes su rechazo a una posible incursión terrestre de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a actuar como "mediador" entre ambos países, en medio del aumento de la tensión militar en el Caribe.

Durante un encuentro con medios internacionales en Belém, antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), Lula señaló que “los problemas políticos no se resuelven con armas, sino mediante el diálogo”, en referencia al despliegue militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump.

“No quiero que lleguemos al punto de una invasión terrestre de Venezuela por parte de Estados Unidos”, advirtió el mandatario brasileño, al tiempo que subrayó que Washington debería “ayudar a los países a combatir el narcotráfico en lugar de dispararles”.

Lula adelantó que el tema será tratado durante la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebrará los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia.

El líder brasileño, de 80 años, insistió en que Brasil “apostará siempre por la diplomacia y el diálogo” para evitar una nueva escalada en la región.

Hace una semana, Lula había ofrecido públicamente la colaboración de Brasil como mediador entre Washington y Caracas.

“Si Estados Unidos necesita el apoyo de Brasil para abordar el problema de Venezuela, estamos dispuestos a ayudar”, dijo entonces el presidente brasileño, destacando la importancia de preservar la paz y la estabilidad en América del Sur.

El propio canciller Mauro Vieira confirmó que Lula había trasladado esa propuesta al presidente Donald Trump, enfatizando que “América del Sur es una región de paz” y que Brasil “siempre estará dispuesto a actuar como promotor del entendimiento”.

Tensión creciente en el Caribe

En las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de reforzar las operaciones contra el narcotráfico.

El presidente Trump ha acusado a Nicolás Maduro de encabezar un “Cartel de los Soles” y ha llevado a cabo numerosos ataques a embarcaciones que han dejado más de 60 muertos. En respuesta, el mandatario venezolano calificó la ofensiva como una “guerra inventada” para justificar un "cambio de régimen".

