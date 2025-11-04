Mundo
Lula afirma que "no quiere una invasión terrestre” de Estados Unidos en Venezuela
Lula adelantó que el tema será tratado durante la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebrará los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este martes su rechazo a una posible incursión terrestre de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a actuar como "mediador" entre ambos países, en medio del aumento de la tensión militar en el Caribe.
Lea también: México califica de “excesiva” la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas
Durante un encuentro con medios internacionales en Belém, antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), Lula señaló que “los problemas políticos no se resuelven con armas, sino mediante el diálogo”, en referencia al despliegue militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump.
“No quiero que lleguemos al punto de una invasión terrestre de Venezuela por parte de Estados Unidos”, advirtió el mandatario brasileño, al tiempo que subrayó que Washington debería “ayudar a los países a combatir el narcotráfico en lugar de dispararles”.
Lula adelantó que el tema será tratado durante la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebrará los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia.
El líder brasileño, de 80 años, insistió en que Brasil “apostará siempre por la diplomacia y el diálogo” para evitar una nueva escalada en la región.
Hace una semana, Lula había ofrecido públicamente la colaboración de Brasil como mediador entre Washington y Caracas.
“Si Estados Unidos necesita el apoyo de Brasil para abordar el problema de Venezuela, estamos dispuestos a ayudar”, dijo entonces el presidente brasileño, destacando la importancia de preservar la paz y la estabilidad en América del Sur.
El propio canciller Mauro Vieira confirmó que Lula había trasladado esa propuesta al presidente Donald Trump, enfatizando que “América del Sur es una región de paz” y que Brasil “siempre estará dispuesto a actuar como promotor del entendimiento”.
Tensión creciente en el Caribe
En las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de reforzar las operaciones contra el narcotráfico.
El presidente Trump ha acusado a Nicolás Maduro de encabezar un “Cartel de los Soles” y ha llevado a cabo numerosos ataques a embarcaciones que han dejado más de 60 muertos. En respuesta, el mandatario venezolano calificó la ofensiva como una “guerra inventada” para justificar un "cambio de régimen".
Sir David Beckham: el exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor
Los empleos que no podrán ser sustituidos por Inteligencia Artificial
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
Madre de Joan Camargo exige al Estado “informar con urgencia” sobre el paradero del periodista
Petro asegura que una invasión a Venezuela "solo expandirá el narcotráfico"
Cristiano Ronaldo vuelve a agitar el debate: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Lula afirma que "no quiere una invasión terrestre” de Estados Unidos en Venezuela
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
Tendencias
-
Mundo22 horas.
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
-
La Lupa1 día.
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
-
Mundo1 día.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
País1 día.
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
-
La Lupa1 día.
Habrá una vigilia por la paz en Trinidad y Tobago ante el desembarco del portaaviones USS Gerald Ford
-
Mundo2 días.
EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con entrenamiento de marines en Puerto Rico (Video)
-
Economía1 día.
Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
-
Mundo1 hora.
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”