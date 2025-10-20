Mundo
Lula da Silva advierte que "intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores" en la región
Caracas. El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó este lunes que las "intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores de los que se pretenden evitar" en la región.
“En América Latina y el Caribe, también vivimos un momento de creciente polarización e inestabilidad. Mantener la región como una zona de paz es nuestra prioridad. Somos un continente libre de armas de destrucción masiva, sin conflictos étnicos ni religiosos. Las intervenciones extranjeras pueden causar un daño mayor del previsto”, dijo.
Más información, en breve...
Lula da Silva advierte que "intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores" en la región
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
Hija de Michael Jackson inicia batalla legal contra los encargados del patrimonio del 'Rey del Pop'
El mensaje del papa León XIV a los venezolanos tras la canonización de Hernández y Rendiles
Asesinan de 25 disparos a venezolana en Perú: atacantes dejaron una rosa junto a su cuerpo
Petro reitera que el pueblo venezolano "no quiere invasiones ni amenazas sobre él"
Petrobras obtiene licencia para perforar pozo exploratorio en aguas profundas del Amazonas
Reuters: Juez de Nueva York dice que Pdvsa debe pagar 2.860 millones de dólares a tenedores de bonos
Trump dice no saber quién es María Corina Machado
Maduro decreta dos días de júbilo nacional no laborables por la canonización de los primeros santos venezolanos
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Trump reconoce que EE. UU. atacó un “submarino que transportaba drogas” en el Caribe
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
En video: PoliChacao detuvo a delincuente mientras robaba el celular de un conductor en una cola
Tendencias
-
Economía2 días.
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
-
Sucesos2 días.
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
-
Mundo2 días.
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
-
Mundo19 horas.
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
-
Sucesos21 horas.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
Economía9 horas.
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
-
La Lupa8 horas.
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
-
País20 horas.
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"