Lula da Silva advierte que "intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores" en la región

Caracas. El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó este lunes que las "intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores de los que se pretenden evitar" en la región.

“En América Latina y el Caribe, también vivimos un momento de creciente polarización e inestabilidad. Mantener la región como una zona de paz es nuestra prioridad. Somos un continente libre de armas de destrucción masiva, sin conflictos étnicos ni religiosos. Las intervenciones extranjeras pueden causar un daño mayor del previsto”, dijo.



