Lula da Silva se ofrece como mediador entre EE. UU. y Venezuela ante tensiones

Caracas/Foto: @LulaOficial.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció este domingo como mediador entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de la escalada de tensiones por las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, que Washington asegura buscan combatir el narcotráfico.

La propuesta fue revelada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tras la reunión que Lula sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Kuala Lumpur, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

“(Lula) planteó el tema, dijo que América Latina y América del Sur, específicamente donde estamos, es una región de paz y se ofreció a ser un contacto, a ser un interlocutor, como lo ha sido en el pasado, con Venezuela para buscar soluciones que sean mutuamente aceptables y correctas entre los dos países”, señaló Vieira.

Añadió que Brasil “siempre estará dispuesto a actuar como agente promotor de la paz y el entendimiento”.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado en las últimas semanas, tras una serie de ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, presuntamente vinculadas al narcotráfico.

El pasado viernes, Washington informó el envío al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más potente de su flota, como parte de una operación de gran escala para golpear a las organizaciones criminales transnacionales. Un día antes, Trump había anunciado que las operaciones terrestres contra los cárteles comenzarían “pronto”.

En respuesta, Nicolás Maduro acusó a la administración estadounidense de “inventarse una guerra eterna” y advirtió que Venezuela buscará evitar el conflicto mediante “la movilización de los pueblos de América del Sur”.

Durante la reunión, Lula y Trump también abordaron la agenda comercial bilateral, que el mandatario brasileño calificó como “excelente” tras los 45 minutos de encuentro.

