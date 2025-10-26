Mundo
Lula da Silva se ofrece como mediador entre EE. UU. y Venezuela ante tensiones
La propuesta fue revelada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tras la reunión que Lula sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Kuala Lumpur, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
Caracas/Foto: @LulaOficial.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció este domingo como mediador entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de la escalada de tensiones por las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, que Washington asegura buscan combatir el narcotráfico.
Lea también: Zelenski denunció que Rusia lanzó un ataque nocturno con más de 100 drones
La propuesta fue revelada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tras la reunión que Lula sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Kuala Lumpur, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
“(Lula) planteó el tema, dijo que América Latina y América del Sur, específicamente donde estamos, es una región de paz y se ofreció a ser un contacto, a ser un interlocutor, como lo ha sido en el pasado, con Venezuela para buscar soluciones que sean mutuamente aceptables y correctas entre los dos países”, señaló Vieira.
Añadió que Brasil “siempre estará dispuesto a actuar como agente promotor de la paz y el entendimiento”.
Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado en las últimas semanas, tras una serie de ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, presuntamente vinculadas al narcotráfico.
El pasado viernes, Washington informó el envío al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más potente de su flota, como parte de una operación de gran escala para golpear a las organizaciones criminales transnacionales. Un día antes, Trump había anunciado que las operaciones terrestres contra los cárteles comenzarían “pronto”.
En respuesta, Nicolás Maduro acusó a la administración estadounidense de “inventarse una guerra eterna” y advirtió que Venezuela buscará evitar el conflicto mediante “la movilización de los pueblos de América del Sur”.
Durante la reunión, Lula y Trump también abordaron la agenda comercial bilateral, que el mandatario brasileño calificó como “excelente” tras los 45 minutos de encuentro.
Capriles exige “respeto a la libertad religiosa” tras impedimento a Baltazar Porras para viajar a Trujillo
Lula da Silva se ofrece como mediador entre EE. UU. y Venezuela ante tensiones
Floria Márquez, la Show-woman de Venezuela, fallece a los 75 años
Baltazar Porras afirmó que le impidieron viajar a Isnotú para celebrar misa a José Gregorio Hernández
Trump anunció un aumento del 10 % en los aranceles a Canadá y escala la tensión
Zelenski denunció que Rusia lanzó un ataque nocturno con más de 100 drones
Canciller venezolano critica a Rodrigo Paz por “posición anti-bolivariana y proimperialista”
Padrino López resalta el “éxito” de Venezuela contra el narcotráfico y dice que “aquí no hay cárteles”
Adolescente de 15 años le confesó a su maestra que sufría abusos sexuales por parte de un tío político
Rusia asegura que se beneficiará de las sanciones impuestas por Donald Trump
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.608,92 puntos este 23 de octubre
Economía venezolana crecerá 6% en 2025, según actualización de la Cepal
Trump suspende las negociaciones comerciales con Canadá tras polémico anuncio televisivo
Padrino López aseguró que cualquier operación de la CIA contra Venezuela "fracasará"
Tendencias
-
País19 horas.
Padrino López resalta el “éxito” de Venezuela contra el narcotráfico y dice que “aquí no hay cárteles”
-
Mundo2 días.
El más poderoso de su flota: EE. UU. envía el USS Gerald R. Ford al Caribe para combatir el narcotráfico
-
País2 días.
Yván Gil pidió a la comunidad internacional "impulsar la refundación de la ONU"
-
País2 días.
FANB acusó a la "ultraderecha" de pedir un "ataque militar" de EE. UU.
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.631,36 puntos este 24 de octubre
-
Mundo2 días.
New York Times: Con los bombardeos en el Caribe, la Casa Blanca hace alarde de su indiferencia ante la ley
-
Sucesos2 días.
Detenidos sujetos que usaban Binance y software automatizado para "manipular subastas" del BCV
-
País2 días.
Maduro acusa a EE. UU. de "inventarse una guerra" en medio de su presencia militar en el Caribe