Mundo
Lula desde la Asamblea de la ONU: “El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó sobre las consecuencias humanitarias negativas de intervenciones externas en otras regiones del planeta y afirmó que “el camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló este martes en la Asamblea General de la ONU que América Latina atraviesa un periodo de “polarización e inestabilidad crecientes” y subrayó que mantener la región como “zona de paz” debe seguir siendo una prioridad.
Lea también: "La interdicción no funciona": Rubio asegura que ataques a embarcaciones en el Caribe "continuarán"
Lula destacó que el continente "está libre de armas de destrucción masiva y conflictos religiosos o étnicos", pero advirtió que la comparación entre delincuencia y terrorismo es “preocupante”. En su intervención, el mandatario manifestó que la "forma más eficaz de combatir el narcotráfico es mediante la cooperación internacional para reprimir el lavado de dinero y el comercio de armas".
En este sentido, el líder brasileño cuestionó el uso de la "fuerza letal en situaciones que no constituyen un conflicto armado", calificándolo de “ejecución sin juicio”. También alertó sobre las consecuencias humanitarias negativas de intervenciones externas en otras regiones del planeta y afirmó que “el camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”.
Lula también abordó la situación de las democracias, destacando que su fortaleza "no se limita a los rituales electorales, sino que depende de la reducción de las desigualdades y la garantía de derechos fundamentales como alimento, seguridad, trabajo, vivienda, educación y salud".
“La democracia falla cuando las mujeres ganan menos que los hombres o mueren a manos de parejas o familiares”, afirmó.
El mandatario agregó que la democracia pierde “cuando cierra sus puertas y culpa a migrantes por los infortunios del mundo”, y advirtió que “la pobreza es tan enemiga de la teocracia como lo es el extremismo”.
Las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Asamblea General de la ONU se producen en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
En las últimas semanas, Washington ha llevado a cabo operaciones militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe, justificando los ataques como medidas de “legítima defensa” frente a lo que considera "amenazas inminentes para la seguridad nacional".
Estas acciones, que incluyeron la destrucción de narcolanchas en aguas cerca de Venezuela y la muerte de al menos 17 presuntos miembros de grupos "narcoterroristas", han generado una escalada de fricciones diplomáticas entre ambos países.
#AHORA 🔴 | Lula da Silva desde la Asamblea General de la ONU: "El uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen un conflicto armado constituye ejecutar a alguien sin juicio. En otras regiones del planeta ya ha habido intervenciones que han causado más daño del… pic.twitter.com/0icRLITIFZ— El Cooperante (@El_Cooperante) September 23, 2025
Padrino López reitera que se “están preparando” para defender a Venezuela “centímetro a centímetro”
Fallece Fernando Delfino, reconocido arquitecto y personalidad del espectáculo venezolano
República Dominicana reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico
Jimena Domínguez, la venezolana de 15 años que conquistó el oro en el Sudamericano de Gimnasia Rítmica
Luto en el béisbol venezolano: falleció Buddy Bailey, histórico mánager de los Tigres de Aragua
ExxonMobil invertirá US$6.800 millones en su séptimo proyecto petrolero en Guyana
Desmantelan complot que amenazaba incomunicar a Nueva York durante la Asamblea de la ONU
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
Deflagración de bombona de gas provocó incendio en Santa Rosalía y dejó una mujer herida
República Dominicana incauta parte de la droga de la lancha que recientemente atacó EE. UU.
¿Se enfrían los vientos de guerra?
Tendencias
-
Mundo1 día.
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
-
La Lupa1 día.
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
-
La Lupa1 día.
¿Se enfrían los vientos de guerra?
-
Economía1 día.
Bono “Contra la Guerra Económica” sube 16,4 % en bolívares y se ubica en 46,82 dólares en septiembre
-
La Lupa1 día.
Según Donald Trump, el Tylenol desarrolla autismo en el bebé
-
Sucesos1 día.
Asesinó a su pareja por celos y fingió que ella se quitó la vida: Cicpc lo arrestó
-
Deportes1 día.
Venezuela conquistó por primera vez el Sudamericano de Voleibol Sub-17
-
Mundo1 día.
Misión de Determinación de Hechos de la ONU critica situación de "presos políticos" en Venezuela tras elecciones del 28-J