Mundo
Lula dice estar "horrorizado" por operativo en Río de Janeiro que ha dejado 121 muertes confirmadas
Lula se enteró del operativo apenas la noche del martes cuando aterrizó en Brasil, tras una visita al este de Asia
Caracas/Foto: Getty Images.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró "horrorizado" por el número de fallecidos que, según cifras gubernamentales asciende a 121, tras un megaoperativo ejecutado por el gobierno de Río de Janeiro el pasado martes.
De acuerdo el portal brasileño R7, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, afirmó que Lula también estaba "sorprendido" de que el gobernador, Claudio Castro, no informara con anticipación al Ejecutivo sobre este hecho.
Lula se enteró del operativo apenas la noche del martes cuando aterrizó en Brasil, tras una visita al este de Asia. La razón de la tardía reacción se debe a que viajaba incomunicado en el avión.
Luego, la noche del miércoles, el presidente informó en su cuenta de X que se reunió con ministros de su gobierno y le dio instrucciones al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el gobernador.
"No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias", demandó Lula.
Acotó que con la aprobación de la Enmienda de Seguridad, que presentaron al Congreso Nacional, garantizarán que las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales.
El total de muertos por el operativo policial en Río ascendió a 121, según el balance oficial, aunque extraoficialmente se maneja un número que supera las 130, según varios medios.
De acuerdo con el medio G1, 117 de los cuerpos ya han pasado por el proceso de autopsia y los han empezado a identificar.
La operación, en la que participaron 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar, tenía como objetivo desmantelar el Comando Vermelho y cumplir con unas 100 órdenes de captura y 150 órdenes de allanamiento e incautación.
