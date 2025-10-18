Mundo
Lula dice que ningún presidente debe opinar sobre "cómo será Venezuela"
Aunque no mencionó al presidente Donald Trump, tales declaraciones se producen en medio de los ejercicios militares de EE. UU. en el Caribe
Caracas/Foto: Archivo.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró el jueves que el pueblo venezolano "es dueño de su destino" y precisó que ningún presidente debe opinar sobre cómo "será Venezuela".
De acuerdo con CNN Brasil, las palabras de Lula tuvieron lugar en un congreso partidario en Brasilia, donde no mencionó directamente a EE. UU.
"Lo que defendemos es que el venezolano es dueño de su destino y no es cualquier presidente de otro país el que tiene que hacer una conjetura sobre cómo será Venezuela o Cuba", acuñó Lula.
Aunque no mencionó al presidente Donald Trump, tales declaraciones se producen en medio de los ejercicios militares de EE. UU. en el Caribe.
Ejercicios en el mar Caribe
El viernes, Trump confirmó que la última embarcación atacada por las fuerzas militares de su país en el Caribe era un submarino que presuntamente transportaba drogas.
“Atacamos un submarino, era un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de estupefacientes”, dijo Trump tras ser consultados por periodistas durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.
“Para que entiendan, no era un grupo de personas inocentes. No conozco a muchas personas que tengan submarinos. Fue un ataque a un submarino cargado de drogas”, añadió.
El ataque, ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos, habría dejado dos sobrevivientes, quienes se encontrarían bajo custodia estadounidense.
El miércoles, Trump había anunciado que había autorizado a la CIA a llevar a cabo operativos encubiertos y señaló que estudia la posibilidad de ejecutar acciones en tierra, dado que, a su juicio, se ha logrado paralizar el tráfico marítimo de drogas.
Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha desplegado buques y aviones en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha generado una tensión creciente entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, que considera estas operaciones como un posible preludio de un ataque contra el país.
