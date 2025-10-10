Luto en la farándula de Ecuador: falleció reconocido presentador venezolano tras sufrir un infarto

Caracas/Foto: Instagram.- La farándula de Ecuador se encuentra de luto, después de que el presentador venezolano Emilio García, más conocido como Emilio Sueños, falleciera el pasado domingo tras sufrir un infarto mientras estaba internado en el hospital del Guasmo, en Guayaquil.

Según Ecuavisa, Sueños, bastante querido en ese país, también se desempeñó como modelo y dirigía su propia academia de modelaje, de nombre Emilio Models. Desde el pasado primero de octubre se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Leonardo Quezada, del programa de farándula Los Hackers del Espectáculo, confirmó que la causa de muerte fue un infarto. Asimismo, reveló que esto lo habría provocado el excesivo uso de la testosterona.

En vida, el presentador venezolano habló con sinceridad sobre sus inseguridades físicas y los procedimientos estéticos a los que llegó a someterse. Incluso, mencionó en una ocasión que llegó a ser víctima de acoso escolar por su apariencia.

Su imagen estaba marcada por el cabello rubio y los ojos claros gracias al uso de lentes de contacto. Con ese look, rendía un homenaje a su ídola Mía Colucci, el personaje interpretado por la mexicana Anahí en la serie Rebelde.

El modelo criollo no tenía familia en Ecuador, donde desarrolló buena parte de su carrera. Sin embargo, en horas recientes, una allegada a Emilio Sueños, de nombre Ivanna Melgar, reveló que sus seres queridos están en trámites para repatriar su cuerpo a Venezuela.

En caso de que no se pueda concretar esto último, explicó la mujer, lo enterrarán en la ciudad de Guayaquil.







