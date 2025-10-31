Vitrina
Luto en la pantalla chica: falleció Hilda Fuenmayor, recordada actriz de Radio Rochela
Su hija confirmó en la cuenta de Instagram de la artista la partida física
Caracas/Foto: Instagram.- La actriz Hilda Fuenmayor, recordada por sus actuaciones en el programa humorístico de Radio Caracas Televisión (RCTV), Radio Rochela, murió la noche del jueves 30 de octubre en la ciudad de Caracas.
Lea también: Carmen Alicia Lara solicita apoyo para su batalla contra el cáncer: "Confío en Dios"
Su hija confirmó en la cuenta de Instagram de la artista la partida física. "Familiares y amigos, les habla Claudia, su hija. Quería informarles que mi mamá el día de hoy falleció. Mañana (hoy viernes) haremos el velorio. Estar atentos", apuntó.
De acuerdo con la cuenta Pantalla de Oro, que documenta lo mejor de la época dorada de la televisión venezolana, Fuenmayor estuvo luchando contra un cáncer abdominal que mermó su salud. Finalmente, falleció a la edad de 56 años.
"Lamentamos el fallecimiento de la maravillosa Hilda Fuenmayor, esta noche en Caracas, aquella esbelta modelo y actriz que brilló por varios años en la Radio Rochela. Allí la recordamos como Emmanuelle en el sketch de Los Franceses", mencionó.
De igual manera, Hilda Fuenmayor también incursionó en obras teatrales, como 'Otra llamada más' y 'Si me lo pides… te lo doy'.
La actriz hacía vida en Caracas junto a su esposo y sus dos hijas.
Tras su fallecimiento, otras figuras de la pantalla venezolana le dieron el último adiós. "Descansa en paz, hermosa", escribió la también actriz, Hilda Abrahamz.
Además, distintos usuarios lamentaron su fallecimiento y oraron por su descanso eterno, un indicio de cómo su trabajo en la televisión venezolana marcó a una generación de espectadores.
AD en resistencia celebra el "extraordinario triunfo" en la FCU-ULA: Mario López gana la presidencia
Caso del periodista Joan Camargo: familia exige "respuesta y transparencia" al Estado venezolano
Profesores universitarios exigen la "libertad inmediata" del estudiante Javier Cisneros
Maduro acusa a EE. UU. de mantener una narrativa "extravagante, mentirosa y calumniosa” contra Venezuela
Juez ordena la detención de Jordan Goudreau tras no comparecer ante el tribunal
Onda Tropical N° 53: lluvias podrían prolongarse hasta el 2 de noviembre
Tragedia en Cali: joven fallece tras participar en un reto de licor en discoteca (Video)
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
En video: mujer fue detenida por golpear a enfermera en una clínica de La Guaira
Dobla la ropa, ordena y limpia: llega "NEO", el primer robot humanoide doméstico
Venezuela celebra "victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense"
Anciano fue detenido en el Zulia por abuso contra una menor de 12 años
Reuters: Venezuela exige a Trinidad y Tobago revelar detalles sobre exploraciones de ExxonMobil
Imputarán a un hombre en Aragua por golpear con una pala a un perro: le causó "graves lesiones"
Tendencias
-
Mundo1 día.
USS Gravely abandona Trinidad y Tobago en medio de tensiones con Venezuela, según AP
-
Sucesos2 días.
Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos
-
Economía2 días.
Trump acuerda reducir aranceles a China tras reunión con Xi Jinping
-
La Lupa1 día.
Donald Trump vuelve a caer en las encuestas
-
Economía1 día.
Repsol reitera que mantiene "diálogo constructivo" con EE. UU. para sus actividades en Venezuela
-
Economía1 día.
Comenzó el pago de dos bonos tasados en 128,90 y 74,41 dólares
-
Vitrina1 día.
Carmen Alicia Lara solicita apoyo para su batalla contra el cáncer: "Confío en Dios"
-
Economía1 día.
Venezuela aumentó en 156 % la producción carbonífera, según el Ministerio de Minería