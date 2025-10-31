Luto en la pantalla chica: falleció Hilda Fuenmayor, recordada actriz de Radio Rochela

Caracas/Foto: Instagram.- La actriz Hilda Fuenmayor, recordada por sus actuaciones en el programa humorístico de Radio Caracas Televisión (RCTV), Radio Rochela, murió la noche del jueves 30 de octubre en la ciudad de Caracas.

Su hija confirmó en la cuenta de Instagram de la artista la partida física. "Familiares y amigos, les habla Claudia, su hija. Quería informarles que mi mamá el día de hoy falleció. Mañana (hoy viernes) haremos el velorio. Estar atentos", apuntó. Captura: El Cooperante

De acuerdo con la cuenta Pantalla de Oro, que documenta lo mejor de la época dorada de la televisión venezolana, Fuenmayor estuvo luchando contra un cáncer abdominal que mermó su salud. Finalmente, falleció a la edad de 56 años.

"Lamentamos el fallecimiento de la maravillosa Hilda Fuenmayor, esta noche en Caracas, aquella esbelta modelo y actriz que brilló por varios años en la Radio Rochela. Allí la recordamos como Emmanuelle en el sketch de Los Franceses", mencionó.

De igual manera, Hilda Fuenmayor también incursionó en obras teatrales, como 'Otra llamada más' y 'Si me lo pides… te lo doy'.

La actriz hacía vida en Caracas junto a su esposo y sus dos hijas.

Tras su fallecimiento, otras figuras de la pantalla venezolana le dieron el último adiós. "Descansa en paz, hermosa", escribió la también actriz, Hilda Abrahamz.

Además, distintos usuarios lamentaron su fallecimiento y oraron por su descanso eterno, un indicio de cómo su trabajo en la televisión venezolana marcó a una generación de espectadores.