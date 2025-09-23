Deportes
Luto en el béisbol venezolano: falleció Buddy Bailey, histórico mánager de los Tigres de Aragua
Nacido en Norristown, Pensilvania, Bailey debutó como mánager de los Tigres de Aragua en la temporada 2002-2003, donde inició un camino que lo llevó a la historia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)
Caracas/Foto: Cortesía.- El beisbolista estadounidense Welby Sheldon "Buddy" Bailey falleció a los 68 años, informó este martes 23 de septiembre el equipo profesional Senadores de Caracas B.B.C.
“Senadores de Caracas B.B.C. lamenta profundamente el fallecimiento de Welby ‘Buddy’ Bailey, quien había sido designado nuestro mánager para la temporada 2026 de la LMBP. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, publicó el equipo en Instagram.
Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso.
Nacido en Norristown, Pensilvania, Bailey debutó como mánager de los Tigres de Aragua en la temporada 2002-2003, donde inició un camino que lo llevó a la historia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).
Bajo su mando, los Tigres consiguieron seis títulos en 10 temporadas (nueve finales, seis de ellas consecutivas), y guio a una gran generación de jugadores, entre ellos Miguel Cabrera, Alex Delgado, Alex Romero y Héctor Giménez.
Ganó el premio Mánager del Año en la temporada 2006-2007, tras lograr el mejor récord en la historia de la LVBP con 41 victorias y 21 derrotas.
En 2009, conquistó además la Serie del Caribe con los Tigres de Aragua en Mexicali, donde también fue reconocido como Mejor Mánager.
Bailey también dirigió a los Tiburones de La Guaira, a quienes llevó a semifinales en dos temporadas consecutivas antes de dar paso a Oswaldo Guillén, el único mánager latinoamericano en ganar una Serie Mundial de las Grandes Ligas y leyenda de la tropa varguense.
En la temporada 2023-2024 se convirtió en el primer estratega en alcanzar 500 victorias en la LVBP. Su última experiencia en el circuito venezolano fue con los Tigres de Aragua, de donde salió en diciembre de la pasada campaña.
Su trayectoria también incluye una carrera de 30 años en Ligas Menores, donde se convirtió en uno de los 11 managers con 2.000 o más victorias.
Su número 46 está en la Pared de la Fama de Myrtle Beach, como uno de los estrategas con más victorias en su carrera.
