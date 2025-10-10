Machado dice que cuenta con Trump "para lograr la libertad" de Venezuela

Caracas / Foto: Archivo.- La recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, declaró este viernes que "cuenta con el apoyo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la comunidad internacional para lo que denominó "la conquista definitiva de la libertad" en Venezuela.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Machado celebró el galardón. “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad", escribió.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre”, añadió

Horas antes del anuncio oficial, Machado recibió la llamada del director del Instituto Nobel de Noruega, Kristian Berg Harpviken, quien le informó personalmente que había sido elegida ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, antes de que la noticia se hiciera pública a nivel mundial.

En un video difundido en la red social X por la cuenta oficial del Premio Nobel, se escucha a Harpviken comunicarle la decisión. Machado respondió emocionada: “Oh Dios… no tengo palabras”.

El Comité Noruego del Nobel reconoció a María Corina Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su “lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz” que representa “una elección de votos en lugar de balas”.