Machado dice que en las "próximas semanas" llegará el día "de la gran celebración”

La opositora reiteró que continúan “avanzando en los preparativos para levantar de una vez esta Venezuela nueva, buena, luminosa que todos añoramos”
Caracas/Foto: EFE.- La dirigente opositora María Corina Machado aseguró el sábado que en las “próximas semanas” llegará el día de la “gran celebración”.

“Tú sabes lo que está pasando. Ya está pasando. Y sabes lo que va a pasar. Por eso te quiero pedir que visualices, que te imagines todo lo que vamos a hacer estos días y lo que ocurrirá ‘ese’ día: las personas que puedes contactar, a las que puedes unir en esa gran celebración de unión de Venezuela”, dijo Machado en un video publicado en Instagram.

“En las próximas semanas vamos a ver a nuestro país llenando todas las calles, y tantos de nuestros familiares, los amigos más queridos, nuestros hijos, regresando a casa”, añadió.

Además, reiteró que continúan “avanzando en los preparativos para levantar de una vez esta Venezuela nueva, buena, luminosa que todos añoramos”.

“Lo estamos haciendo de la mano de Dios y de nuestros santos, José Gregorio Hernández y la madre Rendiles, y lo hacemos unidos en oración y en organización”, sostuvo.

Finalmente, pidió a los venezolanos que mantengan “el foco”: “Desecha todo el ruido y la mentira. Ya los hemos dejado completamente solos. Nosotros vamos preparados para el momento que se acerca”, sentenció.





