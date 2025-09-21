Machado dice que en las "próximas semanas" llegará el día "de la gran celebración”

Caracas/Foto: EFE.- La dirigente opositora María Corina Machado aseguró el sábado que en las “próximas semanas” llegará el día de la “gran celebración”.

“Tú sabes lo que está pasando. Ya está pasando. Y sabes lo que va a pasar. Por eso te quiero pedir que visualices, que te imagines todo lo que vamos a hacer estos días y lo que ocurrirá ‘ese’ día: las personas que puedes contactar, a las que puedes unir en esa gran celebración de unión de Venezuela”, dijo Machado en un video publicado en Instagram.

“En las próximas semanas vamos a ver a nuestro país llenando todas las calles, y tantos de nuestros familiares, los amigos más queridos, nuestros hijos, regresando a casa”, añadió.

Además, reiteró que continúan “avanzando en los preparativos para levantar de una vez esta Venezuela nueva, buena, luminosa que todos añoramos”.

“Lo estamos haciendo de la mano de Dios y de nuestros santos, José Gregorio Hernández y la madre Rendiles, y lo hacemos unidos en oración y en organización”, sostuvo.

Finalmente, pidió a los venezolanos que mantengan “el foco”: “Desecha todo el ruido y la mentira. Ya los hemos dejado completamente solos. Nosotros vamos preparados para el momento que se acerca”, sentenció.