País
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
María Corina Machado resaltó que la estrategia de Donald Trump "no solo busca salvar millones de vidas, sino también reintegrar a Venezuela al mapa de aliados estratégicos de Estados Unidos en la región"
Caracas / Foto: Archivo.- La opositora y recién galardonada con el Nobel de la Paz, María Corina Machado, declaró el sábado que los ciudadanos venezolanos "apoyan plenamente al presidente estadounidense Donald Trump y su estrategia frente al gobierno de Nicolás Maduro".
Lea también: El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
Durante una entrevista en Fox News, Machado afirmó que la intervención de Washington “representa una oportunidad histórica para poner fin a décadas de represión y violencia en Venezuela".
“Las tensiones no son contra el pueblo, sino contra Maduro. Los venezolanos apoyamos totalmente al presidente Trump y a esta estrategia, porque llevamos 26 años luchando para liberar nuestro país”, señaló.
En este sentido, sostuvo que “miles de personas han desaparecido, sido torturadas o asesinadas simplemente por ejercer su derecho al voto y defender la democracia”.
Machado destacó que, "con la salida de Maduro, Venezuela podría experimentar una transición ordenada y pacífica, convirtiéndose en un aliado estratégico y de seguridad de Estados Unidos, y pasar de ser un centro de crimen en América a un hub energético regional".
Asimismo, aseguró que "se eliminaría la influencia de grupos como Hezbollah, Hamas, agentes iraníes y rusos, y los cárteles que operan impunemente en el país, afectando a la mayoría de la población".
La dirigente enfatizó también la situación de los migrantes: “Un tercio de nuestra población ha tenido que huir para sobrevivir. El día que Maduro se vaya, millones de venezolanos regresarán a casa, deseosos de reconstruir el país y asegurar un futuro próspero y seguro para nuestros hijos”.
Machado concluyó resaltando que la estrategia de Donald Trump "no solo busca salvar millones de vidas, sino también reintegrar a Venezuela al mapa de aliados estratégicos de Estados Unidos en la región".
Su pronunciamiento ocurre en medio de una serie de operaciones recientes de Estados Unidos contra embarcaciones que Washington atribuye al narcotráfico, incluyendo incursiones en el Caribe y el Pacífico, que han tensado las relaciones con gobiernos de la región y encendido debates en el Congreso estadounidense.
El presidente Trump autorizó recientemente a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, aunque el viernes negó que su gobierno esté preparando ataques directos contra objetivos militares en el país.
Por su parte, el gobierno de Maduro ha considerado estas operaciones como un preludio de un posible ataque. Venezuela respaldó el viernes al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó los bombardeos estadounidenses que, según la Cancillería, han dejado más de 60 muertos.
