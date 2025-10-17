Mundo
Machado habló con Netanyahu y le dijo que "aprecia sus decisiones" en la guerra en Gaza
La oficina del líder israelí precisó que Machado también le transmitió su aprecio en la "lucha incesante contra el eje iraní del mal"
Caracas/Foto: Archivo.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este viernes que sostuvo un encuentro telefónico con la opositora venezolana, María Corina Machado, quien le dijo que "aprecia" las "decisiones y acciones" que tomó en la guerra en Gaza.
Lea también: El Vaticano exhibe imágenes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Basílica de San Pedro
En un comunicado de la oficina del primer ministro, se informó que fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz quien llamó a Netanyahu.
"La Sra. Machado dijo al primer ministro que aprecia mucho sus decisiones y acciones decididas en el curso de la guerra, y los logros de Israel. También elogió el acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza", señala el texto.
La oficina del líder israelí precisó que Machado también le transmitió su aprecio en la "lucha incesante contra el eje iraní del mal, que está activo no solo contra Israel, sino también contra el pueblo de Venezuela".
"El primer ministro felicitó a la Sra. Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel y elogió sus acciones en favor de la democracia y la expansión del círculo de la paz mundial", concluyó el texto.
No se informó cuándo ocurrió la llamada. Hasta los momentos, Machado no se ha referido a este contacto con Netanyahu.
Premio Nobel
El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
Asimismo, fundamentó su decisión destacando que Machado "ha permanecido en el país a pesar de las graves amenazas contra su vida y ha logrado unificar a la oposición venezolana, fomentando la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo".
El anuncio del premio lo hizo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, quien describió a Machado como “una valiente y comprometida defensora de la paz”.
El príncipe Andrés da un paso atrás en la familia real y renuncia a todos sus títulos
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.466,28 puntos este 17 de octubre
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
Machado habló con Netanyahu y le dijo que "aprecia sus decisiones" en la guerra en Gaza
Asistente de lujo: el Vaticano invita a Mirla Castellanos a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
Tendencias
-
Mundo2 días.
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
-
Mundo2 días.
Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y evita responder sobre acciones contra Maduro
-
Economía2 días.
Dólar del BCV sigue en alza tras superar los 200 bolívares
-
País2 días.
Gobierno calificó de “belicista" la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela
-
País2 días.
Falleció Orlando Fernández Medina, exgobernador del estado Lara
-
País2 días.
Cabello acusa a Machado de "comprar" el Nobel de la Paz y afirma que este "se gana a pulso y con justicia"
-
País2 días.
Maduro a la CIA: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia"
-
Mundo2 días.
Muere en hospital de Miami un inmigrante de 67 años bajo custodia del ICE