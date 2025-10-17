Machado habló con Netanyahu y le dijo que "aprecia sus decisiones" en la guerra en Gaza

Caracas/Foto: Archivo.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este viernes que sostuvo un encuentro telefónico con la opositora venezolana, María Corina Machado, quien le dijo que "aprecia" las "decisiones y acciones" que tomó en la guerra en Gaza.

En un comunicado de la oficina del primer ministro, se informó que fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz quien llamó a Netanyahu.

"La Sra. Machado dijo al primer ministro que aprecia mucho sus decisiones y acciones decididas en el curso de la guerra, y los logros de Israel. También elogió el acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza", señala el texto.

La oficina del líder israelí precisó que Machado también le transmitió su aprecio en la "lucha incesante contra el eje iraní del mal, que está activo no solo contra Israel, sino también contra el pueblo de Venezuela".

"El primer ministro felicitó a la Sra. Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel y elogió sus acciones en favor de la democracia y la expansión del círculo de la paz mundial", concluyó el texto.

No se informó cuándo ocurrió la llamada. Hasta los momentos, Machado no se ha referido a este contacto con Netanyahu.

Premio Nobel

El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Asimismo, fundamentó su decisión destacando que Machado "ha permanecido en el país a pesar de las graves amenazas contra su vida y ha logrado unificar a la oposición venezolana, fomentando la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo".

El anuncio del premio lo hizo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, quien describió a Machado como “una valiente y comprometida defensora de la paz”.







