Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”

Caracas / Foto: Archivo.- La opositora venezolana María Corina Machado instó en las últimas horas a la comunidad internacional a "intensificar las medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro", en especial aquellas destinadas a "bloquear las redes de financiamiento ilícito" que, según ella, mantienen en pie a la cúpula del gobierno.

En una entrevista con Al Jazeera English, Machado pidió "acciones rápidas y coordinadas que incluyan sanciones dirigidas a las fuentes de recursos del Estado como el tráfico de drogas, contrabando y minería ilegal", así como la "actuación efectiva de la justicia internacional contra los responsables de violaciones de derechos humanos".

La recién galardonada con el Nobel de la Paz, argumentó que el "carácter criminal de la estructura gubernamental exige una respuesta de aplicación de la ley como la identificación y bloqueo de los flujos ilícitos, medidas que eviten que el régimen reciba ingresos por actividades delictivas y que los órganos judiciales internacionales procesen con agilidad a los perpetradores".

“Estas son las acciones que la comunidad internacional debe poner en marcha muy rápido”, señaló.

Por otra parte, la opositora aseguró que Venezuela atraviesa “un momento decisivo” tras lo que calificó como una “victoria histórica” del pueblo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra “totalmente aislado” dentro y fuera del país.

Advertisement

En sus declaraciones, Machado subrayó que, después de 25 años, Venezuela es “una sociedad distinta”, movilizada por un movimiento ciudadano que “reunificó al país” tras años de divisiones religiosas, ideológicas y sociales. “Logramos probar nuestra victoria y esto ha traído una profunda pérdida de legitimidad para Maduro”, sostuvo.

La líder política denunció que el gobierno avanza con “violencia y represión”, pero aseguró que la población decidió “seguir adelante” para que “la verdad y la soberanía popular sean respetadas”.

Agregó que las prácticas del gobierno han sido calificadas como “terrorismo de Estado” por organismos internacionales, y que eso ha llevado a una creciente “aislación de Maduro, incluso entre antiguos aliados”.

"Hemos hecho lo imposible"

“Las cosas se están moviendo. Llegará el día en que el costo de permanecer en el poder supere al de dejarlo. Aún no estamos ahí, pero avanzamos en esa dirección”, indicó, y añadió que el objetivo es “aumentar cada día el costo de la represión para que entienda que su única opción es una transición negociada”.

Machado también abordó la situación económica y social del país: “Los maestros ganan menos de un dólar al día, el costo de vida se dispara, y eso es lo que Maduro quiere, que la gente no tenga opción. Pero no nos rendiremos”.

Advertisement

Recordó que muchos dudaban de la posibilidad de celebrar primarias, llegar con un candidato único, ganar y demostrarlo. “Nos decían que era imposible, y lo hicimos todo, hemos hecho lo imposible”, afirmó.

La dirigente subrayó la urgencia de avanzar por la gravedad humanitaria y el impacto regional: “Hay vidas en juego y oportunidades enormes para el mundo si Venezuela se estabiliza. Podemos volver a ser el centro energético de las Américas”.

Finalmente, Machado aseguró que Venezuela se ha convertido “en una causa global”: “Esto fue una gesta épica hecha por ciudadanos que quieren vivir con dignidad, esperanza y justicia. Maduro entiende que no podrá seguir como antes. Ha cruzado todas las líneas rojas y deberá asumir que su opción es negociar. Y nosotros estamos listos para eso”.