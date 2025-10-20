País
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”
La opositora aseguró que Venezuela atraviesa “un momento decisivo” tras lo que calificó como una “victoria histórica” del pueblo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra “totalmente aislado” dentro y fuera del país
Caracas / Foto: Archivo.- La opositora venezolana María Corina Machado instó en las últimas horas a la comunidad internacional a "intensificar las medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro", en especial aquellas destinadas a "bloquear las redes de financiamiento ilícito" que, según ella, mantienen en pie a la cúpula del gobierno.
Lea también: Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
En una entrevista con Al Jazeera English, Machado pidió "acciones rápidas y coordinadas que incluyan sanciones dirigidas a las fuentes de recursos del Estado como el tráfico de drogas, contrabando y minería ilegal", así como la "actuación efectiva de la justicia internacional contra los responsables de violaciones de derechos humanos".
La recién galardonada con el Nobel de la Paz, argumentó que el "carácter criminal de la estructura gubernamental exige una respuesta de aplicación de la ley como la identificación y bloqueo de los flujos ilícitos, medidas que eviten que el régimen reciba ingresos por actividades delictivas y que los órganos judiciales internacionales procesen con agilidad a los perpetradores".
“Estas son las acciones que la comunidad internacional debe poner en marcha muy rápido”, señaló.
Por otra parte, la opositora aseguró que Venezuela atraviesa “un momento decisivo” tras lo que calificó como una “victoria histórica” del pueblo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra “totalmente aislado” dentro y fuera del país.
En sus declaraciones, Machado subrayó que, después de 25 años, Venezuela es “una sociedad distinta”, movilizada por un movimiento ciudadano que “reunificó al país” tras años de divisiones religiosas, ideológicas y sociales. “Logramos probar nuestra victoria y esto ha traído una profunda pérdida de legitimidad para Maduro”, sostuvo.
La líder política denunció que el gobierno avanza con “violencia y represión”, pero aseguró que la población decidió “seguir adelante” para que “la verdad y la soberanía popular sean respetadas”.
Agregó que las prácticas del gobierno han sido calificadas como “terrorismo de Estado” por organismos internacionales, y que eso ha llevado a una creciente “aislación de Maduro, incluso entre antiguos aliados”.
"Hemos hecho lo imposible"
“Las cosas se están moviendo. Llegará el día en que el costo de permanecer en el poder supere al de dejarlo. Aún no estamos ahí, pero avanzamos en esa dirección”, indicó, y añadió que el objetivo es “aumentar cada día el costo de la represión para que entienda que su única opción es una transición negociada”.
Machado también abordó la situación económica y social del país: “Los maestros ganan menos de un dólar al día, el costo de vida se dispara, y eso es lo que Maduro quiere, que la gente no tenga opción. Pero no nos rendiremos”.
Recordó que muchos dudaban de la posibilidad de celebrar primarias, llegar con un candidato único, ganar y demostrarlo. “Nos decían que era imposible, y lo hicimos todo, hemos hecho lo imposible”, afirmó.
La dirigente subrayó la urgencia de avanzar por la gravedad humanitaria y el impacto regional: “Hay vidas en juego y oportunidades enormes para el mundo si Venezuela se estabiliza. Podemos volver a ser el centro energético de las Américas”.
Finalmente, Machado aseguró que Venezuela se ha convertido “en una causa global”: “Esto fue una gesta épica hecha por ciudadanos que quieren vivir con dignidad, esperanza y justicia. Maduro entiende que no podrá seguir como antes. Ha cruzado todas las líneas rojas y deberá asumir que su opción es negociar. Y nosotros estamos listos para eso”.
Lula da Silva advierte que "intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores" en la región
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
Hija de Michael Jackson inicia batalla legal contra los encargados del patrimonio del 'Rey del Pop'
El mensaje del papa León XIV a los venezolanos tras la canonización de Hernández y Rendiles
Asesinan de 25 disparos a venezolana en Perú: atacantes dejaron una rosa junto a su cuerpo
Petro reitera que el pueblo venezolano "no quiere invasiones ni amenazas sobre él"
Petrobras obtiene licencia para perforar pozo exploratorio en aguas profundas del Amazonas
Reuters: Juez de Nueva York dice que Pdvsa debe pagar 2.860 millones de dólares a tenedores de bonos
Trump dice no saber quién es María Corina Machado
Maduro decreta dos días de júbilo nacional no laborables por la canonización de los primeros santos venezolanos
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Trump reconoce que EE. UU. atacó un “submarino que transportaba drogas” en el Caribe
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
En video: PoliChacao detuvo a delincuente mientras robaba el celular de un conductor en una cola
Tendencias
-
Economía2 días.
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
-
Sucesos2 días.
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
-
Mundo2 días.
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
-
Mundo19 horas.
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
-
Sucesos21 horas.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
Economía9 horas.
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
-
La Lupa8 horas.
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
-
País20 horas.
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"