Macron reiteró su respaldo a que en Venezuela se celebren elecciones libres

Caracas / Foto portada: Getty Images.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró su respaldo a que se den elecciones presidenciales libres y transparentes en Venezuela, tras sostener un encuentro este viernes con el presidente interino, Juan Guaidó, en el Palacio del Elíseo en París.

“Francia apoya la rápida organización de una elección presidencial libre y transparente. Respetamos la soberanía y la libertad del pueblo venezolano”, escribió el mandatario francés en su cuenta de Twitter.

Asimismo, recalcó el apoyo de Francia a los venezolanos. “Estamos a su lado frente a la crisis humanitaria que están sufriendo”, agregó Macron.

Por su parte, Juan Guaidó se reunió este 24 de enero con la diáspora venezolana en París, Francia, en el marco de la Agenda Internacional 2020. En ese sentido, les transmitió la seguridad de que “saldrán del régimen”, haciendo “lo necesario por la vía necesaria para lograrlo”.

Asimismo, el también presidente de la Asamblea Nacional pidió a los presentes, incluyendo a los medios de comunicación, que colaboren con difundir y verificar la información, ya que en Venezuela la prensa “está secuestrada”.

La France soutient l’organisation rapide d’une élection présidentielle libre et transparente. Nous respectons la souveraineté et la liberté du peuple vénézuélien et nous restons à ses côtés face à la crise humanitaire qu’il subit. https://t.co/QMdqtwxMDk

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 24, 2020