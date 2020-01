Madre de Gilber Caro: “Temo por la vida de mi hijo”

Caracas.- Melania de Caro, madre del diputado a la Asamblea Nacional (AN) secuestrado por el régimen, Gilber Caro, aseguró este miércoles que teme por la vida de su hijo, de quien no tiene información desde el pasado diciembre cuando fue detenido presuntamente por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) junto a el periodista Victor Ugas.

“Temo por la vida de mi hijo porque otra veces cuando si lo han detenido, y uno siempre por debajo de cuerda o por los caminos verdes uno se informa, (…) pero esta vez no sabemos nada”, dijo la progenitora del parlamentario a los medios de comunicación a las afueras del Palacio de Justicia.

Aseguró sentirse “impotente” ante el desconocimiento de dónde mantienen a Caro. “Lo que más preocupa es el paradero de él. No hemos dirigido a los organismo y nos atendieron bastante bien pero no saben del paradero de Gilber Caro”.

“Él lucha por una mejor Venezuela y ve todas las consecuencias que esto le ha venido acarreando. Cuando fuimos a los sitios, yo deseaba que me dijeran aquí está”, manifestó.

Gilber Caro, junto a su asistente y periodista venezolano, Víctor Ugas, fueron detenidos arbitrariamente la noche de en diciembre por la dirección de la FAES. Hasta el momento, ni los familiares, ni los líderes políticos de la oposición venezolana conocen el paradero de ambos.

#8Ene Melania de Caro, madre @gilbercaro: "Lo que más me preocupa es que no sé el paradero de mi hijo, hemos sido atendidos bien pero no saben el paradero de @gilbercaro, él lo que hace es luchar por una mejor Venezuela…". Más #TVVNoticias, por: https://t.co/Ihpk9pLID8 pic.twitter.com/o0zFDxKJZa

