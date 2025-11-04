País
Madre de Joan Camargo exige al Estado “informar con urgencia” sobre el paradero del periodista
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el 30 de octubre la desaparición de Camargo, reportero especializado en la fuente de sucesos, quien fue visto por última vez cuando salía de su vivienda a bordo de su motocicleta
Caracas / Foto: Archivo.- María Dolores Rodríguez, madre del periodista Joan Camargo, pidió este martes a las autoridades venezolanas "informar con urgencia" sobre el paradero de su hijo, quien permanece desaparecido desde el pasado 30 de octubre, tras ser "interceptado por sujetos armados" en la zona de Cotiza, municipio Libertador de Caracas.
“Me dirijo a todas las entidades competentes para que me ayuden a informar dónde se encuentra mi hijo. Son cinco días sin saber absolutamente nada de él. Hemos ido a todas partes y no obtenemos respuesta. Por favor, autoridades competentes, pónganse la mano en el corazón. Necesito saber noticias urgentemente de mi hijo, expresó Rodríguez en un video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP)
La madre del reportero exigió una respuesta inmediata a las instituciones del Estado, en particular al Ministerio Público. “Él no ha cometido ningún delito, es un periodista que ha ejercido su profesión con honestidad. Lo tienen inocentemente recluido en algún lugar y no me dicen dónde está. Señor fiscal, averigüe dónde está mi hijo”, añadió.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el 30 de octubre la desaparición de Camargo, reportero especializado en la fuente de sucesos, quien fue visto por última vez cuando salía de su vivienda a bordo de su motocicleta. Según testigos, fue interceptado por “hombres vestidos de negro” que lo obligaron a subir a un vehículo rojo.
Desde entonces, su familia asegura que se encuentra “incomunicado y en situación de desaparición forzada, sin información oficial sobre su estado ni su lugar de reclusión”.
El domingo, los familiares de Camargo introdujeron ante los tribunales un recurso de habeas corpus, previsto en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, para exigir a las autoridades “informar sobre el paradero del periodista, garantizar su integridad física y cumplir con las garantías constitucionales”.
“Joan es mi única familia aquí en Caracas, él trabaja para ayudarme. Solo quiero saber cómo está, dónde está y que me lo devuelvan con vida”, reiteró su madre.
