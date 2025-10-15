Connect with us

País

Maduro a la CIA: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia"

Foto del avatar

Publicado

27 minutos.

/

Caracas. Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que América Latina "repudia" a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés) tras denunciar la supuesta participación de esta institución en golpes de Estado en la región.

Más información, en breve...





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias