País
Maduro a la FANB: “No pueden aceptar fallas, indisciplinas, debilidades, vacilaciones o dudas”
El mandatario puntualizó que, ante el presente panorama en la región, la “única opción” que existe para Venezuela es ser “patria o colonia”
Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- El presidente Nicolás Maduro le pidió este martes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a todos sus componentes “no vacilar” frente a las “amenazas” exteriores que enfrenta Venezuela, debido al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.
Lea también: Jorge Rodríguez acusa a EE. UU. de “usar mentiras” para “agredir” a Venezuela
En el marco del inicio del año pedagógico de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el mandatario destacó que en los últimos 15 años, los cuerpos militares han consolidado el legado doctrinario de los próceres independentistas, por lo que, aseveró, el Ejército “no puede aceptar fallas, indisciplinas, debilidades, vacilaciones o dudas”.
“Yo le pido a San Miguel Arcángel que derrumbe toda la mentira de manipulación y muerte que tratan de divulgar en una ideología falsa y mentirosa, y que nuestras fuerzas militares y nuestro pueblo siga levantando con fuerza el verdadero Cristo Redentor, no el que quieren vender falsamente”, comentó.
Ante esto, puntualizó que todos los miembros militares deben salvaguardar el territorio e incluso “dar la vida, si fuera necesario” para mantener la “paz, la patria y la historia”.
Maduro pidió ser “más exigente” en la formación doctrinaria y a pasar de la “teoría histórica” a la práctica, para seguir expandiendo la ideología de Simón Bolívar y de Hugo Chávez.
“En el mundo se ve con admiración la valentía y el fervor patriótico del pueblo de Venezuela, con la fusión policial-militar-policial. La fuerza moral de nuestro pueblo asombra mucho más allá de nuestras fronteras”.
De igual manera, puntualizó que, ante el presente panorama en la región, la “única opción” que existe para Venezuela es ser “patria o colonia”. “Les puedo jurar que Venezuela no será ni patio trasero ni colonia de nadie”.
🔴 #AHORA | Nicolás Maduro pide a las fuerzas militares no aceptar "fallas, indisciplinas, debilidades, vacilaciones o dudas” pic.twitter.com/pjbAz5JIJ2— El Cooperante (@El_Cooperante) September 30, 2025
Tensiones con EE. UU.
Afirmó que la “falsa narrativa” contra Venezuela es una “vulgar” estrategia que se “ha caído” por su “mentira”, pero detalló que es una acción “peligrosa” que debe ser atendida por todo el país y por la región.
“El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia e inmoralidad ha dicho que los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de drogas. Como comandante en jefe, rechazo y repudio las expresiones de Rubio y salgo en defensa de la moral de nuestras fuerzas militares. Es una falsa narrativa”, expresó.
Por ello, subrayó que "la orden está dada" y que las fuerzas militares deben "combatir por la paz" del país.
🔴 #AHORA | Nicolás Maduro rechaza que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acuse a los cuarteles venezolanos de ser "epicentros del narcotráfico"
"Es una falsa narrativa” pic.twitter.com/WfF6nvSt64— El Cooperante (@El_Cooperante) September 30, 2025
Entrega del doctorado
El rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela concedió el Doctorado Honoris Causa en Seguridad de la Nación a Nicolás Maduro debido a sus acciones para mantener la “estabilidad y paz”, frente a acciones externas e internas para “desestabilizar” a Venezuela.
El líder chavista agradeció el reconocimiento y afirmó que el doctorado es un “sueño cumplido”. “Siento una admiración profunda por nuestras fuerzas militares. Allá afuera hay un pueblo que ama a su Fuerza Armada, que la apoya fuertemente”.
🔴 #AHORA | Rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela concede el Doctorado Honoris Causa en Seguridad de la Nación a Nicolás Maduro pic.twitter.com/NWPICNcpzq— El Cooperante (@El_Cooperante) September 30, 2025
WhatsApp permitirá escanear documentos: esto es lo que debes saber
Maduro a la FANB: “No pueden aceptar fallas, indisciplinas, debilidades, vacilaciones o dudas”
Jorge Rodríguez acusa a EE. UU. de “usar mentiras” para “agredir” a Venezuela
República Dominicana no invitará a Venezuela a la Cumbre de las Américas
Gobierno inicia entrega de tres bonos de septiembre con montos entre 41 y 117 dólares
Película "Alí Primera" fue elegida para representar a Venezuela en la carrera a los Oscar 2026
ONU respalda propuesta de EE. UU. para lograr un alto al fuego en Gaza
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
Abuela y vecino abusaron sexualmente de un niño de cinco años: ambos actuaban de forma independiente
El día después si Maduro resiste la presión de Estados Unidos
Tendencias
-
Mundo11 horas.
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
-
Mundo2 días.
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
-
Sucesos2 días.
Abuela y vecino abusaron sexualmente de un niño de cinco años: ambos actuaban de forma independiente
-
La Lupa2 días.
El día después si Maduro resiste la presión de Estados Unidos
-
Sucesos1 día.
"Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio
-
Economía1 día.
PIVCA lanzó la primera serie de obligaciones al portador por 3 millones de dólares
-
Economía1 día.
BVC: Ron Santa Teresa es el título más negociado con 1,49 millones de dólares
-
Mundo9 horas.
Secretario de Defensa de EE. UU. ordena a alto mando militar "prepararse para la guerra"