Maduro a la FANB:  “No pueden aceptar fallas, indisciplinas, debilidades, vacilaciones o dudas”

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- El presidente Nicolás Maduro le pidió este martes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a todos sus componentes “no vacilar” frente a las “amenazas” exteriores que enfrenta Venezuela, debido al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.

En el marco del inicio del año pedagógico de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el mandatario destacó que en los últimos 15 años, los cuerpos militares han consolidado el legado doctrinario de los próceres independentistas, por lo que, aseveró, el Ejército “no puede aceptar fallas, indisciplinas, debilidades, vacilaciones o dudas”.

“Yo le pido a San Miguel Arcángel que derrumbe toda la mentira de manipulación y muerte que tratan de divulgar en una ideología falsa y mentirosa, y que nuestras fuerzas militares y nuestro pueblo siga levantando con fuerza el verdadero Cristo Redentor, no el que quieren vender falsamente”, comentó.

Ante esto, puntualizó que todos los miembros militares deben salvaguardar el territorio e incluso “dar la vida, si fuera necesario” para mantener la “paz, la patria y la historia”.

Maduro pidió ser “más exigente” en la formación doctrinaria y a pasar de la “teoría histórica” a la práctica, para seguir expandiendo la ideología de Simón Bolívar y de Hugo Chávez.

Advertisement

“En el mundo se ve con admiración la valentía y el fervor patriótico del pueblo de Venezuela, con la fusión policial-militar-policial. La fuerza moral de nuestro pueblo asombra mucho más allá de nuestras fronteras”.

De igual manera, puntualizó que, ante el presente panorama en la región, la “única opción” que existe para Venezuela es ser “patria o colonia”. “Les puedo jurar que Venezuela no será ni patio trasero ni colonia de nadie”.

🔴 #AHORA | Nicolás Maduro pide a las fuerzas militares no aceptar "fallas, indisciplinas, debilidades, vacilaciones o dudas” pic.twitter.com/pjbAz5JIJ2— El Cooperante (@El_Cooperante) September 30, 2025

Tensiones con EE. UU.

Afirmó que la “falsa narrativa” contra Venezuela es una “vulgar” estrategia que se “ha caído” por su “mentira”, pero detalló que es una acción “peligrosa” que debe ser atendida por todo el país y por la región.

“El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia e inmoralidad ha dicho que los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de drogas. Como comandante en jefe, rechazo y repudio las expresiones de Rubio y salgo en defensa de la moral de nuestras fuerzas militares. Es una falsa narrativa”, expresó.

Por ello, subrayó que "la orden está dada" y que las fuerzas militares deben "combatir por la paz" del país.

Advertisement

🔴 #AHORA | Nicolás Maduro rechaza que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acuse a los cuarteles venezolanos de ser "epicentros del narcotráfico"



"Es una falsa narrativa” pic.twitter.com/WfF6nvSt64— El Cooperante (@El_Cooperante) September 30, 2025

Entrega del doctorado

El rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela concedió el Doctorado Honoris Causa en Seguridad de la Nación a Nicolás Maduro debido a sus acciones para mantener la “estabilidad y paz”, frente a acciones externas e internas para “desestabilizar” a Venezuela.

El líder chavista agradeció el reconocimiento y afirmó que el doctorado es un “sueño cumplido”. “Siento una admiración profunda por nuestras fuerzas militares. Allá afuera hay un pueblo que ama a su Fuerza Armada, que la apoya fuertemente”.