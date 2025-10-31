País
Maduro acusa a EE. UU. de mantener una narrativa "extravagante, mentirosa y calumniosa” contra Venezuela
Maduro aseguró que, pese a los intentos de Washington por desacreditar a su gobierno, el pueblo venezolano continúa “defendiendo su soberanía con dignidad y firmeza”
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente Nicolás Maduro criticó este viernes la postura de Estados Unidos hacia su gobierno y calificó de “extravagante, mentirosa y calumniosa” la narrativa que, según él, el poder estadounidense ha sostenido contra el país.
Lea también: Juez ordena la detención de Jordan Goudreau tras no comparecer ante el tribunal
“Yo puedo decir que la narrativa que ha elegido el poder estadounidense contra la Venezuela pacífica, digna y bolivariana es una narrativa extravagante, mentirosa y calumniosa”, expresó el mandatario durante el Encuentro de Parlamentarios del Gran Caribe.
Maduro aseguró que, pese a los intentos de Washington por desacreditar a su gobierno, el pueblo venezolano continúa “defendiendo su soberanía con dignidad y firmeza”.
“Si Venezuela no tuviera petróleo, gas, oro, agua y una posición estratégica en el norte de Suramérica, quizás ni nos nombrarían”, añadió.
En este sentido, aseguró que pese a las crecientes tensiones con Estados Unidos, Venezuela seguirá defendiendo su soberanía y avanzando en “un modelo democrático con plena libertad y autonomía”.
“Esto es un capítulo de una historia heroica y gloriosa que hemos vivido. Tengan la seguridad absoluta: el pueblo venezolano seguirá viviendo en paz, victorioso, construyendo su modelo democrático con plenas libertades y resolviendo nuestros asuntos con autonomía, sin ceder ni un ápice nuestra dignidad”, expresó el mandatario.
Maduro también apeló a la memoria histórica y recordó episodios de "injerencia y conspiraciones" que, según él, han intentado "desestabilizar al país" desde la llegada de Hugo Chávez al poder. “Con la llegada del comandante Chávez la patria se reinventó; hemos resistido más de doscientas conspiraciones”, afirmó, y subrayó que la Revolución Bolivariana se forjó “en las calles” y en las asambleas populares.
Por otra parte, celebró la reunión del Gran Caribe como un espacio para estrechar lazos y promover la “Diplomacia Parlamentaria de Paz”. Hizo un llamado a reforzar la Declaración de La Habana de 2014, que postula al Caribe como una Zona de Paz, y pidió a los parlamentarios y a los pueblos del continente a unirse contra “las amenazas de guerra y el militarismo”.
Además, informó que el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre se llevarán a cabo 5.336 asambleas vecinales y circuitos comunales en todo el país, como parte de la preparación de proyectos comunitarios vinculados a la Cuarta Consulta Popular Nacional prevista para el 23 de noviembre.
“El pueblo debe votar por sus proyectos comunitarios; eso es lo que la oligarquía quiere arrebatarle”, dijo, y pidió “nervios de acero, calma y máxima acción unitaria” frente a las presiones externas.
AD en resistencia celebra el "extraordinario triunfo" en la FCU-ULA: Mario López gana la presidencia
Caso del periodista Joan Camargo: familia exige "respuesta y transparencia" al Estado venezolano
Profesores universitarios exigen la "libertad inmediata" del estudiante Javier Cisneros
Maduro acusa a EE. UU. de mantener una narrativa "extravagante, mentirosa y calumniosa” contra Venezuela
Juez ordena la detención de Jordan Goudreau tras no comparecer ante el tribunal
Onda Tropical N° 53: lluvias podrían prolongarse hasta el 2 de noviembre
Tragedia en Cali: joven fallece tras participar en un reto de licor en discoteca (Video)
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
En video: mujer fue detenida por golpear a enfermera en una clínica de La Guaira
Dobla la ropa, ordena y limpia: llega "NEO", el primer robot humanoide doméstico
Venezuela celebra "victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense"
Anciano fue detenido en el Zulia por abuso contra una menor de 12 años
Reuters: Venezuela exige a Trinidad y Tobago revelar detalles sobre exploraciones de ExxonMobil
Imputarán a un hombre en Aragua por golpear con una pala a un perro: le causó "graves lesiones"
Tendencias
-
Mundo1 día.
USS Gravely abandona Trinidad y Tobago en medio de tensiones con Venezuela, según AP
-
Sucesos2 días.
Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos
-
Economía2 días.
Trump acuerda reducir aranceles a China tras reunión con Xi Jinping
-
La Lupa1 día.
Donald Trump vuelve a caer en las encuestas
-
Economía1 día.
Repsol reitera que mantiene "diálogo constructivo" con EE. UU. para sus actividades en Venezuela
-
Economía1 día.
Comenzó el pago de dos bonos tasados en 128,90 y 74,41 dólares
-
Vitrina1 día.
Carmen Alicia Lara solicita apoyo para su batalla contra el cáncer: "Confío en Dios"
-
Economía1 día.
Venezuela aumentó en 156 % la producción carbonífera, según el Ministerio de Minería