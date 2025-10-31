Maduro acusa a EE. UU. de mantener una narrativa "extravagante, mentirosa y calumniosa” contra Venezuela

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente Nicolás Maduro criticó este viernes la postura de Estados Unidos hacia su gobierno y calificó de “extravagante, mentirosa y calumniosa” la narrativa que, según él, el poder estadounidense ha sostenido contra el país.

Lea también: Juez ordena la detención de Jordan Goudreau tras no comparecer ante el tribunal

“Yo puedo decir que la narrativa que ha elegido el poder estadounidense contra la Venezuela pacífica, digna y bolivariana es una narrativa extravagante, mentirosa y calumniosa”, expresó el mandatario durante el Encuentro de Parlamentarios del Gran Caribe.

Maduro aseguró que, pese a los intentos de Washington por desacreditar a su gobierno, el pueblo venezolano continúa “defendiendo su soberanía con dignidad y firmeza”.

“Si Venezuela no tuviera petróleo, gas, oro, agua y una posición estratégica en el norte de Suramérica, quizás ni nos nombrarían”, añadió.

En este sentido, aseguró que pese a las crecientes tensiones con Estados Unidos, Venezuela seguirá defendiendo su soberanía y avanzando en “un modelo democrático con plena libertad y autonomía”.

Advertisement

“Esto es un capítulo de una historia heroica y gloriosa que hemos vivido. Tengan la seguridad absoluta: el pueblo venezolano seguirá viviendo en paz, victorioso, construyendo su modelo democrático con plenas libertades y resolviendo nuestros asuntos con autonomía, sin ceder ni un ápice nuestra dignidad”, expresó el mandatario.

Maduro también apeló a la memoria histórica y recordó episodios de "injerencia y conspiraciones" que, según él, han intentado "desestabilizar al país" desde la llegada de Hugo Chávez al poder. “Con la llegada del comandante Chávez la patria se reinventó; hemos resistido más de doscientas conspiraciones”, afirmó, y subrayó que la Revolución Bolivariana se forjó “en las calles” y en las asambleas populares.

Por otra parte, celebró la reunión del Gran Caribe como un espacio para estrechar lazos y promover la “Diplomacia Parlamentaria de Paz”. Hizo un llamado a reforzar la Declaración de La Habana de 2014, que postula al Caribe como una Zona de Paz, y pidió a los parlamentarios y a los pueblos del continente a unirse contra “las amenazas de guerra y el militarismo”.

Además, informó que el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre se llevarán a cabo 5.336 asambleas vecinales y circuitos comunales en todo el país, como parte de la preparación de proyectos comunitarios vinculados a la Cuarta Consulta Popular Nacional prevista para el 23 de noviembre.

“El pueblo debe votar por sus proyectos comunitarios; eso es lo que la oligarquía quiere arrebatarle”, dijo, y pidió “nervios de acero, calma y máxima acción unitaria” frente a las presiones externas.

Advertisement

🔴 #AHORA | Nicolás Maduro: “Yo puedo decir que la narrativa que ha elegido el poder estadounidense contra la Venezuela pacífica, digna y bolivariana es una narrativa extravagante, mentirosa y calumniosa" pic.twitter.com/tFMsvweuqo— El Cooperante (@El_Cooperante) October 31, 2025