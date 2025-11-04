País
Maduro acusa a primera ministra de Trinidad y Tobago de querer "destruir los lazos" con Venezuela
El mandatario sostuvo que en las últimas semanas Venezuela “ha estado desbordada de marchas patrióticas” en rechazo a los ejercicios militares que, según dijo, fueron convocados por Persad-Bissessar, a quien calificó de “irresponsable y guerrerista”
Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro acusó este lunes a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de intentar “destruir los lazos históricos de hermandad, cooperación y paz” entre ambos países.
Lea también: Gobierno inició campaña para evitar la extracción y comercialización del musgo
“Ha hecho un gran daño esta primera ministra porque responde más a los intereses de la ultraderecha estadounidense que a los derechos del pueblo de Trinidad y Tobago”, afirmó durante su programa semanal Con Maduro +.
El mandatario sostuvo que en las últimas semanas Venezuela “ha estado desbordada de marchas patrióticas” en rechazo a los ejercicios militares que, según dijo, fueron convocados por Persad-Bissessar, a quien calificó de “irresponsable y guerrerista”.
“Grandes movilizaciones en Caracas y en todas las capitales del país para decir: ‘no a la guerra, no a las amenazas, sí a la paz; dejen quieto al pueblo de Venezuela’”, expresó. Maduro celebró que la población “esté activada y movilizada permanentemente”, al considerar que esta es una “fórmula clave para ganar la paz en todas las coyunturas que hemos vivido”.
Cooperación entre Rusia y Venezuela
El jefe de Estado también aseguró que Venezuela y Rusia mantienen una comunicación “diaria y permanente” en diversas áreas estratégicas, incluida la cooperación militar, ajenos a coyunturas como la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe.
“Nosotros tenemos comunicación diaria permanente con el gobierno de Rusia para todos los temas, pues llevo muchos temas en desarrollo”, dijo.
El tema castrense “es natural, pues tenemos 25 años de cooperación militar y ha sido una cantidad tremenda de hoy cadetes y oficiales que se han formado en Rusia, una cantidad grandísima de oficiales rusos que siempre han venido a Venezuela”, pero esa cooperación es “tranquila, serena y muy provechosa”.
Maduro insistió en que Venezuela “sigue su camino” y busca “ganar la paz, la estabilidad y el ejercicio pleno de su soberanía”.
Sobre Volker Türk y Gaza
El presidente celebró las recientes declaraciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien acusó a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” por sus ataques recientes y calificó como “ejecuciones extrajudiciales” las muertes ocurridas en esas operaciones.
“Nos parece un avance importante. Ese es el alto comisionado que necesitan los pueblos del mundo. Con ese Volker Türk vale la pena hablar y entenderse”, comentó.
Asimismo, reiteró su rechazo a cualquier intento de conflicto armado en la región y destacó que “nadie en Sudamérica ni en el Caribe quiere una guerra”.
“Nosotros lo que hemos hecho es trabajar para evitar provocaciones, evitar escaladas, prepararnos al máximo y ganar la paz todos los días”, expresó.
En cuanto a la situación en Gaza, Maduro hizo un llamado a los países firmantes del acuerdo de paz firmado en octubre a “hacer cumplir los compromisos” tras los nuevos bombardeos israelíes.
“La humanidad no puede bajar la guardia frente al genocidio en Gaza. Pedimos que se haga justicia, que se detenga la carnicería de Netanyahu contra el pueblo palestino y se cumplan los acuerdos de paz”, expresó.
Sobre el narcotráfico
Maduro aseguró que Venezuela posee un “modelo avanzado de lucha contra el narcotráfico” y que este año ha logrado “grandes éxitos” para convertir al país en un territorio “100 % libre de cualquier paso del narcotráfico colombiano”.
“El narcotráfico nos viene de Colombia. Se dice que intentan pasar el 5 % de toda la cocaína producida en Colombia por Venezuela”, afirmó.
El mandatario acusó además al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de estar vinculado con el tráfico de drogas regional: “Toda la droga que se produce en Colombia, Perú y, en parte, en Bolivia sale por Ecuador, a través de los barcos y empresas del presidente que se robó las elecciones mediante un fraude. Eso lo saben los organismos de inteligencia de Estados Unidos”.
Maduro señaló que tanto el FBI como la DEA “saben que la droga sale por el Pacífico y llega a Europa mediante esa red logística”, y denunció que “ocultan esa información para construir un falso positivo contra Venezuela”.
“Tratan de construir un falso positivo contra Venezuela para tratar de traer una guerra eterna, injusta y criminal que, con el favor de Dios, no se va a dar”, expresó.
Policial vial
Maduro también ordenó “rescatar la policía vial con mucha fuerza” y consolidar un cuerpo que “ayude a poner orden, dirija el tránsito, sea respetado, se haga respetar y regule la situación urbana en Caracas”.
Asimismo, el presidente indicó que “muy pronto” se activará la Gran Misión para la Protección Social Integral de la Familia Policial y pidió trabajar en los vértices de protección del programa, los cuales deben incluir el resguardo de la vivienda, la salud, la educación, la actividad diaria y el derecho a la recreación, entre otros.
República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por "situación de la región"
Maduro acusa a primera ministra de Trinidad y Tobago de querer "destruir los lazos" con Venezuela
Perú rompe relaciones con México por darle asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo
Sistema Patria comenzó el pago de un bono tasado en 14,84 dólares: lo que se sabe
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
Gobierno inició campaña para evitar la extracción y comercialización del musgo
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.595,66 puntos este 3 de noviembre
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
Pastor de una iglesia en el Zulia fue detenido por presunta agresión sexual a su hija de 12 años
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
Tendencias
-
Mundo6 horas.
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
-
País1 día.
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
-
Mundo2 días.
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
-
Mundo2 días.
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
-
La Lupa16 horas.
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
-
Mundo17 horas.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
Mundo1 día.
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
-
Mundo1 día.
“No nos intimidarán”: presidente de Guyana promete justicia por atentado perpetrado por un venezolano