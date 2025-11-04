Maduro acusa a primera ministra de Trinidad y Tobago de querer "destruir los lazos" con Venezuela

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro acusó este lunes a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de intentar “destruir los lazos históricos de hermandad, cooperación y paz” entre ambos países.

Lea también: Gobierno inició campaña para evitar la extracción y comercialización del musgo

“Ha hecho un gran daño esta primera ministra porque responde más a los intereses de la ultraderecha estadounidense que a los derechos del pueblo de Trinidad y Tobago”, afirmó durante su programa semanal Con Maduro +.

El mandatario sostuvo que en las últimas semanas Venezuela “ha estado desbordada de marchas patrióticas” en rechazo a los ejercicios militares que, según dijo, fueron convocados por Persad-Bissessar, a quien calificó de “irresponsable y guerrerista”.

“Grandes movilizaciones en Caracas y en todas las capitales del país para decir: ‘no a la guerra, no a las amenazas, sí a la paz; dejen quieto al pueblo de Venezuela’”, expresó. Maduro celebró que la población “esté activada y movilizada permanentemente”, al considerar que esta es una “fórmula clave para ganar la paz en todas las coyunturas que hemos vivido”.

Cooperación entre Rusia y Venezuela

El jefe de Estado también aseguró que Venezuela y Rusia mantienen una comunicación “diaria y permanente” en diversas áreas estratégicas, incluida la cooperación militar, ajenos a coyunturas como la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe.

Advertisement

“Nosotros tenemos comunicación diaria permanente con el gobierno de Rusia para todos los temas, pues llevo muchos temas en desarrollo”, dijo.

El tema castrense “es natural, pues tenemos 25 años de cooperación militar y ha sido una cantidad tremenda de hoy cadetes y oficiales que se han formado en Rusia, una cantidad grandísima de oficiales rusos que siempre han venido a Venezuela”, pero esa cooperación es “tranquila, serena y muy provechosa”.

Maduro insistió en que Venezuela “sigue su camino” y busca “ganar la paz, la estabilidad y el ejercicio pleno de su soberanía”.

Sobre Volker Türk y Gaza

El presidente celebró las recientes declaraciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien acusó a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” por sus ataques recientes y calificó como “ejecuciones extrajudiciales” las muertes ocurridas en esas operaciones.

“Nos parece un avance importante. Ese es el alto comisionado que necesitan los pueblos del mundo. Con ese Volker Türk vale la pena hablar y entenderse”, comentó.

Advertisement

Asimismo, reiteró su rechazo a cualquier intento de conflicto armado en la región y destacó que “nadie en Sudamérica ni en el Caribe quiere una guerra”.

“Nosotros lo que hemos hecho es trabajar para evitar provocaciones, evitar escaladas, prepararnos al máximo y ganar la paz todos los días”, expresó.

En cuanto a la situación en Gaza, Maduro hizo un llamado a los países firmantes del acuerdo de paz firmado en octubre a “hacer cumplir los compromisos” tras los nuevos bombardeos israelíes.

“La humanidad no puede bajar la guardia frente al genocidio en Gaza. Pedimos que se haga justicia, que se detenga la carnicería de Netanyahu contra el pueblo palestino y se cumplan los acuerdos de paz”, expresó.

Sobre el narcotráfico

Maduro aseguró que Venezuela posee un “modelo avanzado de lucha contra el narcotráfico” y que este año ha logrado “grandes éxitos” para convertir al país en un territorio “100 % libre de cualquier paso del narcotráfico colombiano”.

Advertisement

“El narcotráfico nos viene de Colombia. Se dice que intentan pasar el 5 % de toda la cocaína producida en Colombia por Venezuela”, afirmó.

El mandatario acusó además al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de estar vinculado con el tráfico de drogas regional: “Toda la droga que se produce en Colombia, Perú y, en parte, en Bolivia sale por Ecuador, a través de los barcos y empresas del presidente que se robó las elecciones mediante un fraude. Eso lo saben los organismos de inteligencia de Estados Unidos”.

Maduro señaló que tanto el FBI como la DEA “saben que la droga sale por el Pacífico y llega a Europa mediante esa red logística”, y denunció que “ocultan esa información para construir un falso positivo contra Venezuela”.

“Tratan de construir un falso positivo contra Venezuela para tratar de traer una guerra eterna, injusta y criminal que, con el favor de Dios, no se va a dar”, expresó.

Policial vial

Maduro también ordenó “rescatar la policía vial con mucha fuerza” y consolidar un cuerpo que “ayude a poner orden, dirija el tránsito, sea respetado, se haga respetar y regule la situación urbana en Caracas”.

Advertisement

Asimismo, el presidente indicó que “muy pronto” se activará la Gran Misión para la Protección Social Integral de la Familia Policial y pidió trabajar en los vértices de protección del programa, los cuales deben incluir el resguardo de la vivienda, la salud, la educación, la actividad diaria y el derecho a la recreación, entre otros.







