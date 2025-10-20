Maduro acusó al cardenal Baltazar Porras de "conspirar" contra la canonización de José Gregorio Hernández

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro acusó este lunes al cardenal Baltazar Porras de presuntamente haber conspirado contra la canonización de José Gregorio Hernández.

“Para postularlo hubo mucha gente que conspiró desde la alta curia en contra de José Gregorio Hernández. Lo postularon (...) y luego comenzó la conspiradera contra él. El pueblo tiene que saber que (...) algunos curas, como Baltazar Porras, dedicaron su vida a conspirar contra José Gregorio Hernández”, expresó Maduro desde la Base de Misiones Socialistas Comuna Las 8 Raíces de Mecedores, en La Pastora.

“Pero Baltazar Porras ha sido derrotado por Dios, por el pueblo, y hoy José Gregorio es santo a pesar de ti, de los tuyos, de tu cofradía”, añadió.

El mandatario señaló que “más adelante diremos muchas cosas más”, al asegurar que “sabe mucho” sobre el proceso de canonización del conocido como el “médico de los pobres”.

Pese a sus críticas, Maduro afirmó confiar en los sacerdotes de parroquia y en la nueva generación de religiosos, diferenciándolos de las figuras eclesiásticas que, según dijo, “dedicaron su vida a conspirar contra José Gregorio Hernández”.

“Primera vez que canonizan a dos santos de un mismo país, y tenía que ser Venezuela. Con humildad y amor lo decimos”, destacó.

El jefe de Estado afirmó que Hernández y Rendiles son “ejemplo de dignidad, valentía y patriotismo”. En ese sentido, aprovechó para reiterar sus críticas a quienes, según él, “llaman a imperios extranjeros a venir a bombardear y traer la guerra”, calificándolos de “vendepatria”.

“Un hombre y una mujer en el momento en que más se ataca a Venezuela, cuando nos lanzan cualquier cantidad de mentiras, de fake news para tratar de manchar la dignidad de la venezolanidad. Pero yo digo que a Venezuela no la mancha nada ni nadie, y esta es la Venezuela de verdad, profunda, santa y patriota”, concluyó.







