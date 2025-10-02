Maduro afirma que el 94% de los venezolanos rechaza las “agresiones” de EE. UU.

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro aseguró este jueves que el 94% de los venezolanos se opone a cualquier “amenaza o agresión” militar por parte de Estados Unidos, destacando que es el “mayor consenso” político que se ha registrado en el país en su historia.

En un encuentro con productores de El Junquito, el mandatario enfatizó que "los patriotas somos muchos más" y condenó a aquellos sectores minoritarios que, a su juicio, apoyan una posible invasión al territorio nacional.

Asimismo, el líder del chavismo advirtió que una incursión militar solo traería "daño y destrucción" al país, por lo que hizo un llamado a la población venezolana.

"Despierten a tiempo y únanse a la gran mayoría que queremos paz, estabilidad, armonía, progreso". Subrayó que la unión cívico-militar-policial constituye la "mejor herramienta" de la nación para enfrentar cualquier escenario o circunstancia adversa que pueda presentarse.

Por otra parte, en el marco del fortalecimiento de la defensa nacional, Maduro anunció que este sábado se llevará a cabo un ejercicio especial de carácter organizativo.

El ejercicio se centrará en el "mando, conducción y comunicación" de toda la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana, con el objetivo de perfeccionar los mecanismos de defensa nacional ante cualquier “amenaza” a la soberanía.

