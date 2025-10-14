Maduro ordenó la activación de la "Zona de Defensa Integral" en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro 

Caracas / Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro anunció que a medianoche del martes 14 de octubre se activará la Zona de Defensa Integral (ZODI) en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, en medio de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar en el mar Caribe.

“A las 00:00 horas del martes 14 de octubre se activará la Zona de Defensa Integral en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro. Ya tienen la orden”, dijo el mandatario durante su programa Con Maduro+.

Maduro explicó que la puesta en funcionamiento de la ZODI en estos tres estados busca defender de manera integral los “mares del Atlántico venezolano y toda la fachada Caribe-Atlántica”.

“Así iremos cada día hasta que completemos, por estado, por Zona de Defensa Integral, todas las 27 tareas que se van perfeccionando en el terreno, para que Venezuela, en perfecta unión nacional, en perfecta fusión popular, militar y policial, cumpliendo con nuestro mandato constitucional, esté preparada para seguir ganando la paz”, añadió.

El jefe de Estado también se refirió a lo que denominó “guerra psicológica” y las “amenazas militares” de Estados Unidos, cuyo objetivo, según Maduro, es “hacerle daño” nuevamente a la economía venezolana.

“Afortunadamente tenemos un nuevo modelo económico robusto, una política económica y un equipo económico atentos día a día, hora a hora, al comportamiento de las variables de producción y abastecimiento”, sostuvo, al tiempo que reconoció que “aún hay muchas cosas por hacer para equilibrar completamente la economía”.

En ese contexto, indicó que se prepara una “segunda fase de estabilización del nuevo modelo económico de los 13 motores, para avanzar hacia la producción plena y la sustitución de todos los rubros y productos que se importan”.

“(El) daño colateral que han intentado los extremistas fascistas que piden invadir Venezuela, junto con la campaña de amenazas militares y guerra psicológica del gobierno de Estados Unidos, lo hemos logrado contener. Venezuela tendrá un último trimestre de trabajo, producción y abastecimiento pleno”, insistió.

Durante su alocución, Maduro también se refirió a la sesión de urgencia convocada a petición de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en medio de las crecientes tensiones militares en el Caribe. Según el mandatario, en todas las intervenciones de los países miembros “mostraron solidaridad” con la nación.

“Los aliados de Estados Unidos no se sumaron al relato del embajador estadounidense, por lo que Estados Unidos quedó solo, aislado. Hay una voluntad de paz”, aseveró.

El jefe de Estado además se pronunció sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, que marca el fin de dos años de guerra, y expresó su esperanza de que este “sea el inicio de un acuerdo integral que garantice al pueblo palestino justicia, paz y un Estado independiente”.

“Ojalá este sea el primer paso y que los garantes —Estados Unidos, Egipto, Turquía y Catar— aseguren el cumplimiento de los próximos pasos: reconstruir Gaza, garantizar toda Cisjordania para Palestina, reconocer Jerusalén Este como capital y permitir el reconocimiento del Estado palestino por la ONU, con un gobierno electo por los propios palestinos, estableciendo un Estado de convivencia y paz”, añadió.

Sobre este punto, Maduro insistió en que espera que “no sea un acuerdo más” y afirmó que “hay mucha justicia que hacer”, subrayando que “solo la movilización de la opinión pública mundial permitirá avanzar en un verdadero acuerdo integral de paz que garantice los derechos del pueblo palestino; de lo contrario, seguirá el ciclo acuerdo-masacre-acuerdo”.

Finalmente, el mandatario informó que se trabaja en conjunto con organizaciones internacionales —cuyos nombres no reveló— en una iniciativa para “enviar brigadas de constructores, agricultores y médicos a Gaza”.

“Ojalá se pueda, y que esta causa de la humanidad no sea abandonada nunca más, hasta lograr el gran objetivo del renacimiento de Palestina”, sentenció.