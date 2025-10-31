País
Maduro anunció la construcción de un minisatélite y espera lanzarlo "pronto" al espacio
El mandatario precisó que aprobó "todos los esfuerzos" para "ir a la búsqueda del primer minisatélite venezolano"
Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- El mandatario Nicolás Maduro anunció la noche del jueves que Venezuela construirá su primer minisatélite, que espera lanzar "pronto" hacia el espacio exterior", proyecto que delegó al ministro de Industria, Álex Saab.
"Quiero que usted meta su cerebro y sus capacidades empresariales para que pronto podamos estar lanzando el primer minisatélite espacial de Venezuela", instruyó Maduro a Saab en una transmisión de VTV, como parte del Congreso Internacional Espacial llevado a cabo en Caracas.
Asimismo, el mandatario precisó que aprobó "todos los esfuerzos" para "ir a la búsqueda del primer minisatélite venezolano", considerando esto "una idea maravillosa". "Aprobados todos los esfuerzos para ir a la búsqueda del primer mini satélite venezolano, es una idea maravillosa. Y del mini, más adelante pasaremos al maxi", recalcó.
Maduro también pidió "acelerar la activación y lanzamiento", en colaboración con China, del "nuevo satélite de comunicaciones Gran Cacique Guaicaipuro". Manifestó que hay que insistir esa tarea para "cumplirla con prontitud".
En el Congreso Internacional Espacial estuvieron presentes invitados de Brasil, China, Rusia y Francia. Este evento tuvo como propósito abordar los "avances y desafíos" en la materia, además de construir "una estrategia colectiva que promueva el bienestar común y el estudio pacífico", precisó la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.
Jiménez subrayó que se han "compartido innovadores proyectos y soluciones" con miras a que el espacio "no sea considerado un territorio en disputa, sino un área de gobernanza global, de ciencia abierta y agendas compartidas que impulsen el desarrollo colectivo".
