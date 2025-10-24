Maduro acusa a EE. UU. de "inventarse una guerra" en medio de su presencia militar en el Caribe

Caracas / Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro aseguró este viernes que Estados Unidos se está “inventando una guerra eterna” en medio de las crecientes tensiones por la presencia militar en el mar Caribe, que —según Washington— busca combatir el narcotráfico.

Lea también: MinEducación conformó comisión que evaluará el impacto de las tareas en los estudiantes

“El pueblo de Estados Unidos sabe que se están inventando una guerra eterna. Prometieron que nunca más se meterían en una guerra, y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur”, expresó Maduro durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Insistió en que América Latina y el Caribe le “dicen no a la guerra, sí a la paz, a la prosperidad, a la armonía y a la convivencia”.

Señaló que desde Washington “se crean relatos” que, según dijo, “nadie les cree”, ya que no pueden acusar a Venezuela de “tener armas de destrucción masiva”.

“No se han atrevido (…) No pueden decir que estamos construyendo un arma nuclear, que tenemos misiles apuntando a las ciudades de Estados Unidos y, como no pueden decirlo, se inventan un relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso”, aseveró.

Advertisement

Afirmó que Venezuela “es un país libre de producción de hoja de coca” y que la meta es lograr “el 100 % libre del paso de un minúsculo 5 % del narcotráfico que viene de Colombia”.

“Lo vamos a lograr, y ese logro es un gran avance de la revolución bolivariana, duélale a quien le duela. Desde que rompimos con la DEA, Venezuela pudo avanzar de manera autónoma y soberana en una estrategia, y hoy es un país libre totalmente del narcotráfico y de todas esas cosas”, agregó.

Asimismo, señaló que Estados Unidos tampoco puede “inventar” que él “tiene armas químicas y biológicas”, ya que, a su juicio, sería “repetir la misma historia”.

“Le digo al pueblo de Estados Unidos: es vulgar, extravagante, mentiroso, falso y negador de la realidad el relato que hacen sobre Venezuela, sobre la revolución bolivariana y sobre el presidente”, concluyó.