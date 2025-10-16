Connect with us

País

Maduro asegura que el pueblo "está unido" tras autorización de Trump a la CIA para operar en Venezuela

Foto del avatar

Publicado

48 minutos.

/

Caracas. Nicolás Maduro aseguró este jueves que el pueblo venezolano "está unido", luego de que su homólogo estadounidense Donald Trump autorizara a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en el país.

Más información, en breve...





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias