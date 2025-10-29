País
Maduro asegura que la FANB interceptó dos aeronaves vinculadas al narcotráfico
El mandatario señaló que la FANB se encuentra “desplegada al mil por ciento” en el territorio, y recordó que en días recientes otra aeronave vinculada al narcotráfico también fue interceptada por la Aviación Militar
Caracas / Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro anunció este miércoles que la Aviación Militar, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), interceptó dos aeronaves presuntamente vinculadas al narcotráfico, sin ofrecer mayores detalles.
“Hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte y, en uso de nuestra ley de intercepción, cumpliendo todos los protocolos y el derecho internacional, la Aviación Militar Bolivariana… pim, pum, pam. Para que respeten a Venezuela”, expresó Maduro durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Señaló que la FANB se encuentra “desplegada al mil por ciento” en el territorio, y recordó que en días recientes otra aeronave vinculada al narcotráfico también fue interceptada por la Aviación Militar. En este sentido, indicó que Venezuela utiliza todos sus órganos militares, policiales, populares y políticos para “ejercer su soberanía todo el año en su territorio”.
Por otra parte, Maduro destacó que, como consecuencia de las “amenazas imperialistas”, “ha surgido un poder de dignidad gigantesco”, en referencia a las movilizaciones de simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) registradas en las últimas semanas.
“Ayer se dio algo totalmente nuevo: el movimiento popular venezolano, el Gran Polo Patriótico y el PSUV se autoconvocaron a tremendas marchas nocturnas en los pueblos y municipios del país”, dijo el jefe de Estado, quien señaló que el objetivo era enviar un mensaje al pueblo de Trinidad y Tobago.
“El mensaje ha llegado. Somos hermanos, unámonos por la paz. No permitan que los gringos metan una guerra en el Caribe (…) Mandamos un tremendo mensaje de unión, que es lo que queremos para el desarrollo, la prosperidad y la cooperación”, agregó.
A su juicio, el Gobierno de Estados Unidos busca “sembrar cizaña, intriga, odio y xenofobia para enfrentar a pueblos limítrofes que han convivido en paz toda la vida”.
De igual manera, Maduro calificó como un “éxito rotundo” las operaciones de las autoridades venezolanas que llevaron a la captura de presuntos mercenarios ligados a la CIA, quienes, según el Ejecutivo, planeaban un “ataque de falsa bandera”.
“Los mercenarios capturados han declarado todo (…) Un plan en el que la propia CIA, con toda la maldad que la caracteriza, iba a atacar naves estadounidenses. ¿A quién iban a culpar? ¿Para qué le iban a echar la culpa a Venezuela? Para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos. Nuestra inteligencia y contrainteligencia ha vuelto a tener éxito y ha derrotado el plan macabro de la CIA”, prosiguió.
Aseveró que quienes critican la “democracia venezolana” y a su persona sienten “envidia” porque él “no ha traicionado al pueblo ni lo va a traicionar”. “Maduro resultó, junto a su pueblo, un duro. Es la verdad. No es solo Maduro, es un pueblo: millones de hombres y mujeres construyendo, trabajando y haciendo poder popular”.
Resaltó que hay quienes creen que “el imperialismo los va a perdonar por criticar a Maduro o a Venezuela” y reiteró que el pueblo venezolano es “invencible e indestructible”.
“La paz que tenemos nos la hemos ganado; nadie nos la ha regalado (…) No nos metemos con nadie, y que nadie se meta con Venezuela. Basta de mentiras sobre nuestro país. La riqueza petrolera, gasífera y el oro de Venezuela son para los venezolanos o no son para nadie en este mundo”, concluyó.
