Maduro califica como una “victoria” la postura de Venezuela en la ONU

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro calificó este lunes como una “victoria” la postura de Venezuela en la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacando que el mundo “conoció la verdad” del país, ante las tensiones por la presencia de Estados Unidos en el Caribe.

En su programa “Con Maduro +”, el mandatario manifestó que el país recibió el apoyo de “todas las delegaciones” que participaron en la Asamblea, y acotó que las naciones dejaron por “escrito” el apoyo al derecho de que la región siga siendo una zona de paz. “Debe preservarse a como dé lugar”.

“Venezuela no amenaza a nadie. Venezuela es un país de paz y armonía, en la idea de Bolívar, de la patria. Para nosotros la patria es América, así que América debe estar unida”, dijo.

Ratificó que, a pesar de las “agresiones” de Estados Unidos, su administración está “garantizando la paz” del Caribe.

De igual manera, Maduro respaldó la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la Asamblea del organismo. En sus alocuciones, el mandatario reiteró que los países de América Latina son “libres y soberanos” y que no deben ser “súbditos” de Estados Unidos.

Maduro también se refirió al decreto de conmoción exterior suscrito este lunes por su administración. El mandatario sostuvo que el mismo se implementará únicamente en caso de ser “agredidos” por otros países. “Hemos sido agredidos psicológica, económicamente, diplomáticamente y hemos salido adelante”, comentó.

Por otra parte, sobre el enjambre sísmico en occidente, Maduro llamó a toda la población a seguir preparándose para “cualquier” situación de emergencia, sea por causas naturales o provocadas por el hombre, incluyendo un posible “ataque” de la nación norteamericana.

“Hemos logrado derrotar los misiles de la guerra económica y seguiremos derrotando las amenazas que puedan venir, porque tenemos un plan y una estrategia”, señaló.

Gil se reunió con el secretario general de la ONU

El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó el sábado que sostuvo una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la que transmitió la posición del Gobierno venezolano frente a la situación en el Caribe.

Gil afirmó que durante el encuentro se reafirmó la “soberanía y paz” de Venezuela, un país que —según dijo— está “libre de cultivos ilícitos y sin incidencia en el tráfico internacional de drogas”.

“La propia Naciones Unidas reconoce que Venezuela es un territorio libre de cultivos ilícitos, de procesamiento de drogas e incluso de operaciones de lavado de dinero. Existe conciencia plena de que lo que se está haciendo es una ilegalidad y que la comunidad internacional debe reaccionar”, añadió.

El canciller aseguró además que Guterres consideró “injustificada e inaceptable la amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe", al sostener que esta acción “viola la Carta de la ONU y pone en riesgo la estabilidad y la soberanía de toda la región”.







