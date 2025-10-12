País
Maduro califica de “bruja demoníaca” a María Corina Machado y dice que el pueblo "quiere paz"
Maduro afirmó que un 90% del pueblo venezolano "repudia cualquier amenaza de invasión, un 80 o 85% está dispuesto a combatir por su patria y un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona"
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente Nicolás Maduro arremetió este domingo contra la opositora María Corina Machado, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz 2025, llamándola "bruja demoníaca".
Lea también: "El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
“Ahí están todas las encuestas: un 90% de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza de invasión, un 80 o 85% está dispuesto a combatir por su patria y un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona”, afirmó Maduro durante la conmemoración del "Día de la Resistencia Indígena".
Las declaraciones de Maduro se produjeron horas después de que Machado dedicara el premio "a los que resisten sin odio" y afirmara que "nuestro próximo premio será la libertad de Venezuela".
En su discurso, Maduro contrastó lo que denominó “el mundo imperialista, racista y supremacista” con la “resistencia milenaria” de los pueblos originarios. Cuestionó abiertamente el legado de Cristóbal Colón y defendió la reivindicación de figuras como el cacique Guaicaipuro y Simón Bolívar.
“Ellos están con Cristóbal Colón y nosotros con Guaicaipuro; ellos con los imperialistas y nosotros con Bolívar”, expresó Maduro, quien además instruyó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a “acelerar y expandir la Milicia Bolivariana Indígena” para fortalecer la defensa integral de la nación.
Frente a una plaza rebautizada en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Ayacucho Maduro aseguró que Venezuela “quiere paz”. “Paz con libertad, con soberanía, con independencia, dignidad e igualdad; no la paz de los imperios”, dijo.
“Que sepan los imperialistas que jamás podrán con nosotros. Somos los herederos de la raza indomable”, afirmó.
