Maduro cierra 2019 prometiendo “sorpresas” en materia económica

Caracas / Foto portada: @VTVcanal8.- Nicolás Maduro emitió este lunes un mensaje de Fin de Año, en el que no solo desea una Feliz Navidad y próspero año nuevo 202o; sino también, reposa en su discurso un tono de tranquilidad, normalidad y festividad, aún cuando los problemas de los ciudadanos siguen latentes, como lo son las fallas en el sistema eléctrico, suministro de agua potable, medicinas y -actualmente- escasez de gasolina en los centros de servicio del país. “En 2020 habrá sorpresas, especialmente en materia económica”, afirmó.

En un mensaje televisado, Nicolás Maduro pronunció este lunes un mensaje de Fin de Año en el que se refirió a los logros que obtuvo su Gobierno durante el 2019, pese a las sanciones impuestas por diferentes líderes políticos y organizaciones mundiales. Además, recordó que ha hecho unos “600 llamados al diálogo nacional”, y que a pesar de los intentos fallidos, en la actualidad “comienza a dar sus frutos”.

Asimismo prometió nuevamente a los ciudadanos que en 2020 “habrá sorpresas” en materia económica, razón por la que convocó a un “cambio profundo de todo lo que deba ser cambiado”.

“Esta es una lección que hemos dado al mundo en momentos verdaderamente delicados, pero sobre todo es un aprendizaje para nosotros mismos. En cualquier escenario somos y seremos parciales por Venezuela (…) Importa poco si quienes atentan contra la integridad nacional son un grupo de facinerosos o es el mismísimo imperio norteamericano. Ha visto el mundo con más admiración que asombro, la templanza del carácter nacional”, expresó en su alocución.

Asimismo, recordó que desde principios de este año su Gobierno ha sido “atacado” por “el enemigo de la paz”, saboteando -a su juicio- el sistema eléctrico nacional. “Recordemos que no se ha terminado de desmoronar la estafa de la ayuda humanitaria (…) Cuando un acto de desesperación el enemigo de la paz atacó por la espalda y saboteó al sistema eléctrico nacional. Acudieron a la barbarie, al sabotaje, por la afectación de nuestro sistema democrático que no han podido acabar a plena luz”, dijo.

Por su parte, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela desde el pasado 23 de enero del año en curso, también dio a conocer su posición ante lo acontecido durante el 2019, de manera que, previo a celebrarse la llegada del “Niño Jesús”, envió un emotivo mensaje a los ciudadanos, en el que admitió sus errores desde que se propuso desplazar a Nicolás Maduro del poder.

“No habrá vacaciones decembrinas”, dijo, pues la lucha “es permanente con todos los sectores”. La travesía de Guaidó, se ha visto empañada por un escándalo de corrupción que involucró a una docena de diputados del Parlamento. El objetivo de la salida de Maduro sigue demasiado lejos con una oposición dividida que no logra enfocar acciones para alcanzar metas factibles.

Por medio de su cuenta oficial en la red social Twitter, el presidente encargado de Venezuela pidió a los venezolanos “redoblar esfuerzos y seguir avanzando”, para convertir el próximo año en el definitivo de la salida del poder de Nicolás Maduro, releecto en un dudoso proceso comicial en mayo de 2018 y declarado en usurpación de funciones por la Asamblea Nacional, controlada en dos tercios por la oposición que lidera Guaidó.

“Para esta fecha también esperaba el cese de la usurpación. No ha sido suficiente, es obvio, pero tampoco es poco lo que hemos luchado, lo que hemos arriesgado y lo que hemos avanzado. Tenemos una sola opción: seguir avanzando y redoblar nuestra lucha, y así hacer del 2020 el año de la libertad. Tenemos toda la intención de rectificar y alinear las visiones de todos los sectores que hacen falta para lograr los objetivos planteados. No habrá vacaciones porque esta lucha no descansa”, expresó el dirigente opositor.