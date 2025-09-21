País
Maduro confía en que campesinos estén preparados para "tomar las armas" ante un posible ataque de EE. UU.
El mandatario reiteró que actualmente “el imperio norteamericano amenaza a la patria de Simón Bolívar”, pero destacó que el país “está más unido que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo”
Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro expresó el sábado su confianza en que los campesinos se preparen para “tomar las armas” y defender a Venezuela en caso de una agresión por parte de Estados Unidos.
Lea también: Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
“Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles —y no exagero si digo millones— de campesinos estén listos para tomar las armas y defender la República si fuera agredida por el imperio norteamericano”, afirmó Maduro durante un acto político transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El mandatario reiteró que actualmente “el imperio norteamericano amenaza a la patria de Simón Bolívar”, pero destacó que el país “está más unido que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo”.
“El pueblo de Venezuela le dice al imperio basta de amenazas (...) La victoria nos pertenece. Aquí está el pueblo de Venezuela unido, de pie y victorioso. No han podido ni podrán jamás con la Venezuela libre, soberana, rebelde y arrecha”, expresó.
Maduro también enfatizó que el país “jamás puede ser tocado por el imperio norteamericano” y pidió cuidar “el sagrado suelo de la patria, los sagrados mares de la patria y el sagrado cielo de la patria en perfecta unión popular, militar y policial”.
Las declaraciones del mandatario se producen horas después de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se movilizara en más de 5.000 circuitos comunales para impartir adiestramiento en “manejo de armas”, como parte del plan de defensa territorial.
En Caracas, los militares recorrieron distintas vías en caravana hasta llegar a sus destinos. De manera simultánea, los funcionarios se movilizaron en los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, entre otros.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la jornada como un “hito” en la “revolución militar” del país.
“Estamos marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria. Estamos haciendo esto porque la patria merece nuestra atención, nuestro cariño, afecto y todo lo que podamos hacer para defender centímetro a centímetro”, expresó .
Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hizo un llamado a todos los venezolanos “del color político que sea” a sumarse a las jornadas de adiestramiento en defensa del territorio nacional.
“Que se sumen todos los venezolanos, del color político que sea; lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la patria”, expresó Cabello, vestido de militar, en declaraciones desde Petare.
República Dominicana incauta parte de la droga de la lancha que recientemente atacó EE. UU.
VP denuncia la “desaparición” de la madre de un capitán preso desde hace cinco años
El musical "Hamilton" llegará a los cines de Venezuela por tiempo limitado
Yulimar Rojas reflexiona sobre su proceso de recuperación tras ganar bronce en Tokio: "Seguimos soñando"
Venezuela activa la "Operación Cumanagoto 200" en Sucre: estará presente en 15 municipios
Machado dice que en las "próximas semanas" llegará el día "de la gran celebración”
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
Estos son los cuatro sujetos que violaron y mataron a Leidy Talaigua en Barinas
Colapso de vivienda en Caracas deja un muerto y cuatro heridos
“Los sorprendidos serán ellos”: Diosdado Cabello dota y refuerza a los Cuadrantes de Paz
Tribunal de EE. UU. respalda oferta de filial de Elliott por matriz de Citgo, según Reuters
El fondo multimillonario que adquirirá Citgo tiene acciones incluso en Pepsi Cola
Tendencias
-
País23 horas.
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
-
Mundo6 horas.
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
-
Mundo2 días.
Trump anuncia ataque contra embarcación en aguas internacionales que dejó tres “narcoterroristas” muertos
-
Vitrina1 día.
Actor de “Grey’s Anatomy” y “Charlie’s Angels” falleció en un accidente automovilístico
-
País2 días.
Hallan dispositivo en vehículo de Margareth Baduel tras concentración frente a Embajada de Italia
-
Deportes1 día.
Batista revela detalles del partido contra Colombia: "Hicimos todo lo que no teníamos que hacer"
-
Mundo2 días.
Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema poner fin al TPS de más de 300.000 venezolanos
-
Economía1 día.
IVSS anunció la fecha de pago de la pensión del mes de octubre