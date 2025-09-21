Maduro confía en que campesinos estén preparados para "tomar las armas" ante un posible ataque de EE. UU. 

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro expresó el sábado su confianza en que los campesinos se preparen para “tomar las armas” y defender a Venezuela en caso de una agresión por parte de Estados Unidos.

“Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles —y no exagero si digo millones— de campesinos estén listos para tomar las armas y defender la República si fuera agredida por el imperio norteamericano”, afirmó Maduro durante un acto político transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario reiteró que actualmente “el imperio norteamericano amenaza a la patria de Simón Bolívar”, pero destacó que el país “está más unido que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo”.

“El pueblo de Venezuela le dice al imperio basta de amenazas (...) La victoria nos pertenece. Aquí está el pueblo de Venezuela unido, de pie y victorioso. No han podido ni podrán jamás con la Venezuela libre, soberana, rebelde y arrecha”, expresó.

Maduro también enfatizó que el país “jamás puede ser tocado por el imperio norteamericano” y pidió cuidar “el sagrado suelo de la patria, los sagrados mares de la patria y el sagrado cielo de la patria en perfecta unión popular, militar y policial”.

Advertisement

Las declaraciones del mandatario se producen horas después de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se movilizara en más de 5.000 circuitos comunales para impartir adiestramiento en “manejo de armas”, como parte del plan de defensa territorial.

En Caracas, los militares recorrieron distintas vías en caravana hasta llegar a sus destinos. De manera simultánea, los funcionarios se movilizaron en los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, entre otros.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la jornada como un “hito” en la “revolución militar” del país.

“Estamos marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria. Estamos haciendo esto porque la patria merece nuestra atención, nuestro cariño, afecto y todo lo que podamos hacer para defender centímetro a centímetro”, expresó .

Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hizo un llamado a todos los venezolanos “del color político que sea” a sumarse a las jornadas de adiestramiento en defensa del territorio nacional.

Advertisement

“Que se sumen todos los venezolanos, del color político que sea; lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la patria”, expresó Cabello, vestido de militar, en declaraciones desde Petare.







