Maduro convoca a un simulacro nacional de preparación para desastres naturales
Caracas. / Foto: Archivo.- El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves la convocatoria a un simulacro nacional para el próximo sábado 27 de septiembre, con el objetivo de preparar a la población para emergencias, tras los sismos registrados en el país en las últimas horas.
Lea también: "Los terremotos no se predicen": Funvisis explica por qué la preparación es la única herramienta
Desde el estado Miranda, el mandatario explicó que el ejercicio incluirá a escuelas, liceos, hospitales y a todo el sistema de seguridad y defensa del país.
Asimismo, informó que arrancará a las 9:00 de la mañana y tendrá como objetivo preparar a la población “ante catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado que pudiera haber”. Aseguró que ya dio instrucciones a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, al vicepresidente de Seguridad y Protección Civil, Diosdado Cabello, y al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El mandatario recordó que en las últimas horas se registraron temblores importantes en el país, con magnitudes en torno a seis en la escala de Richter, lo que aseguró "lo llevó a permanecer en el puesto de comando presidencial durante la madrugada".
“Le temblaron las canillas a más de uno. Estos movimientos sísmicos activaron fallas que cruzan por Suramérica y Venezuela, según reportes de los institutos geológicos de Estados Unidos y Colombia”, dijo.
Maduro señaló que Venezuela "cuenta con planes robustos" de protección civil y que el simulacro permitirá ponerlos en práctica con la participación de bomberos, policías nacionales, estatales y municipales, así como la FANB y el poder popular.
Críticas a Estados Unidos
Maduro afirmó este jueves que "las críticas, las mentiras y las amenazas de Estados Unidos lo motivan a continuar en la defensa del proyecto bolivariano".
“Sus mentiras me llenan de energía, sus amenazas me llenan de fuerza y de ganas de luchar cada vez más. Les doy las gracias porque han llenado mi cuerpo y mi mente de una energía incalculable”, expresó.
Maduro insistió en que esa fortaleza no es solo personal, sino que forma parte de la determinación del pueblo venezolano. “Esa fuerza recorre el cuerpo y la mente de millones de mujeres y hombres dispuestos a defender la patria venezolana ante cualquier circunstancia. No es Maduro, no es un hombre: es un pueblo empoderado, organizado, consciente y dueño de su destino”, afirmó.
En ese sentido, advirtió a lo que calificó como “oligarcas e imperialistas” que no podrán arrebatarle al país su derecho a la esperanza y al futuro. “Ninguno de ustedes le quitará el derecho al futuro, a la esperanza y a la vida a nuestro pueblo amado”, sentenció.
El jefe de Estado enmarcó estas declaraciones en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, generadas por las operaciones militares que Washington viene llevando a cabo en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
