Maduro dice que confesiones de Aída Merlano revelan “escándalos” de la clase política colombiana

Caracas/Foto de portada: Prensa Presidencial.- En un acto en cadena nacional desde Fuerte Tiuna por al aniversario de la denominada misión “Venezuela Bella”, Nicolás Maduro aseguró que las confesiones de la excongresista colombiana Aída Merlano, detenida en Venezuela, revelan escándalos que involucran a la clase política colombiana. Para Maduro, esa es la razón por la que el Ejecutivo del vecino país se niega a solicitar la extradición ante la Cancillería de Maduro.

“La verdad Iván Duque no quiere que Aida Merlano regrese a Colombia porque sabe muchas cosas de la clase política colombiana y sería un escándalo inaguantable para ellos”, dijo Maduro, cuyo mandato no es reconocido por el Gobierno de Colombia y otros 50 países.











Maduro aseguró que Merlano “está hablando y lo está contando todo”, aunque evitó suministrar detalles de las presuntas confesiones.

“Todos han sido capturados como manda la ley, pero el Gobierno de Duque no quiere que los extraditemos, él prefiere vivir en su mundo de fantasía”, apuntó el mandatario socialista, quien ha ofrecido a Colombia el restablecimiento de las relaciones consulares entre ambos países.

No obstante, Duque ha dicho que Merlano es una “delincuente” y que debe ser deportada a Colombia. Esta solicitud la hizo al presidente encargado, Juan Guaidó, lo que provocó el rechazo del Palacio de Miraflores.











“Merlano es una persona que tiene además antecedentes que ya son conocidos, de corrupción. Nosotros hemos tenido comunicación a través de la Interpol para que se surtan sus procedimientos y lo que debe acontecer en este caso es que, en ese vínculo, pueda ser deportada esa señora a Colombia, para que sea procesada y le caiga todo el peso de la ley por los delitos que cometió”, dijo Duque.

La crisis diplomática entre Venezuela y Colombia se agravó tras la jura de Juan Guaidó como presidente encargado el pasado 23 de enero de 2019, siendo reconocido por Duque.

“Duque no quiere que se sepa la verdad por eso se escuda (…) Él no lo hará porque está guiado por una ideología extremista y por intereses de corrupción que no quieren que se sepan”, sentenció Maduro.

