Maduro dice que el 68% de los venezolanos están dispuestos a “tomar las armas” contra EE. UU.

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro aseguró este lunes que, tras las “amenazas y agresiones” de Estados Unidos contra el país, el 68% de la población venezolana está dispuesta a “tomar las armas” para “defender” el territorio de cualquier invasión extranjera.

En su programa “Con Maduro +”, el mandatario sostuvo que el “asedio” del país norteamericano a Venezuela generó que el apoyo a la “oposición extremista” cayera a un “6%” y que se generara un consenso nacional, que “supera” el 90%, en rechazo a las acciones de la administración de Donald Trump.

“Es el primer logro de la amenaza y presión estadounidense. El segundo logro es que redujeron a la extrema derecha, apoyada por el imperio gringo, al 6% del apoyo, prácticamente desapareció”, dijo.

Asimismo, manifestó que un 90% de la población “rechaza” las acciones de María Corina Machado, Julio Borges y Leopoldo López, a quienes acusa de “extremistas”. En contraparte, señaló que el apoyo a su gobierno subió a 61%. “Hay un consenso de que Venezuela debe ser dejada en paz. Si buscaban un debilitamiento político, lograron lo contrario””.

Comentó que su administración “derrotó” las “fake news” al emitir la “verdad de Venezuela” desde varios escenarios políticos y diplomáticos por medio del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. “Jamás nos verán sacando una sola fake news, una mentira, esa es la fortaleza moral que tenemos”.

Reiteró que la narrativa estadounidense en contra del país está basada en “puras mentiras, es una falsedad brutal”, expresando que los informes internacionales exponen “la verdad” sobre el narcotráfico en la región.

Carta a Trump

Maduro se refirió a la carta enviada el 6 de septiembre al presidente estadounidense. Sobre esto, el líder del chavismo indicó que le detalló las rutas y cantidad de producción que hay en Colombia, y la cantidad que pasa por Venezuela.

No descartó enviar otras misivas a Trump. “Si cierran la puerta, entramos por la ventana”.

Manifestó que “no enviará” un submarino a ninguna parte del mundo para combatir el tráfico de drogas, y propuso que las naciones trabajen en conjunto para hacer frente por medio de políticas públicas que eviten que el dinero producto de los ilícitos ingrese a los sistemas legales.

Sobre la unión popular-policial-militar, sostuvo que

Maduro comentó que el inicio de este año escolar 2025-2026 “ha sido el mejor” de los últimos 10 años, manifestando la integración de más de 500 mil niños al “Semillero Científico” del Ministerio de Educación.

Por otro lado, reportó que su administración está trabajando para lograr que en los supermercados se reciban, en un gran porcentaje, solo bolívares. “Hay una gran capacidad de compra, porque hemos ido recuperando el ingreso, lo cual dice que el comercio este año, en promedio, superará el 20%. La economía está creciendo un 9% este año”, informó.

Precisó que el país debe disminuir al 100% la “dependencia” del ingreso petrolero, ante esto, puntualizó que Venezuela tiene 10 mil productos para la exportación. “Venezuela se reinventó. Tenemos 13 motores que van creciendo”.

Venezuela llamó a todos los sectores a prepararse para "tomar las armas"

Esta no es la primera vez que el mandatario asegura que el país está "dispuesto a tomar las armas". En reiteradas ocasiones, Maduro ha manifestado su confianza en que todos los sectores se preparen para “tomar las armas”.

“Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles —y no exagero si digo millones— de campesinos estén listos para tomar las armas y defender la República si fuera agredida por el imperio norteamericano”, afirmó durante un acto político transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) el sábado.

Operación de EE. UU. en el Caribe

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos siguen en escalada debido a la presencia de militares en el Caribe. El pasado 2 de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, compartió un video del primer "ataque letal" a una embarcación con drogas que, según Washington, era "procedente" de Venezuela.

En contraste, el ministro de Comunicación e Información venezolano, Freddy Ñáñez aseguró, que el video difundido se “fabricó con Inteligencia Artificial”.

Desde su cuenta de Telegram, el funcionario precisó que el secretario estadounidense “le miente” al presidente Trump al ofrecerle como “prueba” del “ataque” un video creado con asistentes inteligentes.







Caracas/Foto: Jim Watson.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mofó este lunes del entrenamiento de las milicias ciudadanas en Venezuela, que se preparan para “pasar a la lucha armada” ante una posible agresión del país norteamericano.

Desde su red social Truth Social, el mandatario compartió: “Alto secreto: capturamos a la Milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy grave!”, adjuntando un video.

En el contenido divulgado se observa a varios ciudadanos armados, desplazándose mientras rodean muros y objetos para ubicarse y apuntar a sus objetivos. Los participantes eran guiados por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Milicia.

Este domingo, la FANB se movilizó en más de 5.000 circuitos comunales para impartir adiestramiento en “manejo de armas”, como parte del plan de defensa territorial anunciado desde hace semanas por la administración de Nicolás Maduro.

Los entrenamientos ocurren en medio de un clima de creciente tensión con Estados Unidos, tras el despliegue de buques norteamericanos en el Caribe y el bombardeo de cuatro embarcaciones con presuntos narcotraficantes en aguas internacionales, que han dejado 17 presuntos “narcoterroristas” muertos.

También denunció que EE. UU. está creando una “narrativa falsa” en su contra y de “sus hermanos de lucha”, enfatizando que, a pesar de ello, en Venezuela “no creen en esos ataques porque nos conocemos y sabemos de dónde venimos”. "Yo no he tenido, ni tengo, ni procuro, ni uso la Presidencia para tener bienes, fortuna, ser multimillonario o ser magnate. Esos son otros en el mundo. Este que está aquí no".

El 11 de septiembre, las tensiones abrieron un nuevo capítulo, después de que el Departamento de Defensa de EE. UU. calificara de "provocador" el sobrevuelo de aeronaves militares venezolanas contra los buques que Washington mantiene en el Caribe.

Asimismo, para el 13 de septiembre, las autoridades venezolanas denunciaron que marines “abordaron de manera hostil” a nueve pescadores venezolanos que se encontraban en el mar Caribe, bajo jurisdicción venezolana, haciendo labores de pesca.







