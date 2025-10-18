Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"

Caracas/Foto: Archivo.- Nicolás Maduro anunció este sábado que las Zonas de Defensa Integral (ZODI) ya se encuentran operativas en "todo el país", como parte del plan ‘Independencia 200’, iniciado ante la "amenaza" de EE. UU. por el despliegue militar que comenzó semanas atrás.

"Hoy completamos todas las Zonas de Defensa Integral del país, todos los estados, todas las entidades federales ya listas en las 27 tareas fundamentales de la defensa integral de Venezuela", dijo en un video subido a Telegram.

En ese sentido, señaló que el plan se completó en los últimos tres estados: Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa.

"Vamos pues, en perfecta unión nacional, en la unión de todos los venezolanos que amamos nuestra tierra, que amamos nuestra patria (…) y que deseamos seguir ganando por el camino de la paz", apuntó Maduro.

El viernes, Maduro había anunciado la activación del plan ‘Independencia 200’ en los estados Mérida y Trujillo, así como en Lara y Yaracuy.

Advertisement

El ejercicio Independencia 200 también se ha llevado a cabo en otras regiones del país, entre ellas Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón, Miranda, Caracas y La Guaira, como parte del despliegue nacional ordenado por el Ejecutivo.

Venezuela y EE. UU. mantienen una escalada de tensiones a raíz del despliegue en el mar Caribe, que ha dejado la destrucción de varias embarcaciones que Washington tacha de ser "narcolanchas".

El viernes, el presidente Donald Trump confirmó que la última embarcación atacada por las fuerzas militares de su país en el Caribe era un submarino que presuntamente transportaba drogas.

“Atacamos un submarino, era un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de estupefacientes”, dijo Trump tras ser consultados por periodistas durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

“Para que entiendan, no era un grupo de personas inocentes. No conozco a muchas personas que tengan submarinos. Fue un ataque a un submarino cargado de drogas”, añadió.

Advertisement

El ataque, ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos, habría dejado dos sobrevivientes, quienes se encontrarían bajo custodia estadounidense.







