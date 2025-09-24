Maduro dice que los milicianos son "el terror del imperio"

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este miércoles a los integrantes de la Milicia Bolivariana como “el terror del imperio” y resaltó su papel en la "defensa de la soberanía nacional".

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, Maduro aseguró que “cada miliciano y miliciana demuestra su hidalguía, bravura y fiereza”. "

"Hemos hecho frente en la historia de independencia, en el reciente golpe de 2002, y ahora nuevamente respondemos con fervor patriótico. Hoy, en las calles, los barrios, las comunidades y en cada sector de nuestra sociedad, respondemos con fervor patriótico”, agregó.

El mandatario se refirió a la movilización llevada a cabo el martes en varios puntos de Caracas en respaldo al gobierno venezolano, la cual Maduro calificó como "autoconvocada por los propios ciudadanos".

"Es impresionante el fervor patriótico que mueve la pasión de los venezolanos por su derecho a la Paz, a la Autodeterminación y a la Soberanía", expresó en otra publicación.

Durante la movilización, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, señaló que la iniciativa reafirma “el compromiso del pueblo con la soberanía nacional” y manifestó que la capital está protegida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus organismos de seguridad, junto con la milicia dispuesta “a todo para defender a nuestra patria”.

Durante el cierre de la gran marcha, Meléndez enfatizó que la actividad "rinde homenaje a los milicianos y milicianas". Asimismo, rechazó las declaraciones del presidente estadounidense, quien se mofó el lunes del entrenamiento de este cuerpo de defensa.

“Las mujeres venezolanas estamos siempre en la vanguardia, en las comunidades; de comuneras, científicas, maestras en todos los sectores sociales del país”, destacó Meléndez.

La burla de Trump hacia la milicia venezolana

El pasado 22 de septiembre, Trump compartió en redes sociales un video en el que se observa a varios ciudadanos armados, desplazándose mientras rodean muros y objetos para ubicarse y apuntar a sus objetivos. Los participantes eran guiados por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Milicia.

“Alto secreto: capturamos a la Milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy grave!”, escribió acompañado del video.

El domingo, la FANB se movilizó en más de 5.000 circuitos comunales para impartir adiestramiento en “manejo de armas”, como parte del plan de defensa territorial anunciado desde hace semanas por la administración de Nicolás Maduro.

Por su parte, Maduro ha manifestado su confianza en que todos los sectores se preparen para “tomar las armas”. “Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles —y no exagero si digo millones— de campesinos estén listos para tomar las armas y defender la República si fuera agredida por el imperio norteamericano”, afirmó durante un acto político transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) el sábado.

Los entrenamientos ocurren en medio de un clima de creciente tensión con Estados Unidos, tras el despliegue de buques norteamericanos en el Caribe y el bombardeo de cuatro embarcaciones con presuntos narcotraficantes en aguas internacionales, que han dejado 17 presuntos “narcoterroristas” muertos.

También denunció que EE. UU. está creando una “narrativa falsa” en su contra y de “sus hermanos de lucha”, enfatizando que, a pesar de ello, en Venezuela “no creen en esos ataques porque nos conocemos y sabemos de dónde venimos”. "Yo no he tenido, ni tengo, ni procuro, ni uso la Presidencia para tener bienes, fortuna, ser multimillonario o ser magnate. Esos son otros en el mundo. Este que está aquí no".







