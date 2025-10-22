Connect with us

País

Maduro dice que Venezuela cuenta con “más de 5.000” misiles para la defensa antiaérea

Foto del avatar

Publicado

27 segundos.

/

Caracas. Nicolás Maduro aseguró este miércoles que Venezuela cuenta con “más de 5.000” misiles antiaéreos rusos denominados Igla-S, que describió como “una de las armas más poderosas que hay”, y que servirán para garantizar “la tranquilidad” del pueblo.

Más información, en breve...





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias