Maduro elogia labor de Tarek William Saab ante "campaña de la extrema derecha en su contra"

Caracas / Foto: Archivo.- En el marco de la reunión del Consejo de Estado de la Nación, el presidente, Nicolás Maduro, rindió un amplio reconocimiento al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a quien se refirió como "el presidente del Poder Ciudadano, el Poder Moral de la Nación, el fiscal valiente, defensor de los derechos humanos históricos del país".

El mandatario enfatizó la figura del fiscal Saab no solo como un jurista de amplia trayectoria, sino también como "constituyente, co-redactor de la Constitución y hombre vital en la infraestructura jurídica para la aplicación de la justicia y la estabilidad del país".

Asimismo, lo describió como "un hombre sensible, poeta", resaltando su integralidad humana y profesional.

Además, Maduro condenó lo que calificó como un "ataque criminal, burdo y estúpido" en contra del fiscal general venezolano, atribuyéndolo a grupos radicados en el exterior, específicamente en Miami, Madrid y otras ciudades.

Afirmó Maduro que estos sectores estarían invirtiendo millonarias sumas de dinero en redes sociales con el objetivo de manchar la imagen de Saab. "Una partida de imbéciles que pierden miles, para no decir millones de dólares, invirtiéndolos en las redes sociales para tratar de manchar a quien es inmanchable", expresó el mandatario.

El presidente Maduro le dio la palabra al fiscal general Saab, quien se encontraba presente en el Palacio Presidencial, reafirmando así su respaldo público a su gestión.

Finalmente, el ratificó su pleno apoyo a Tarek William Saab ante "estas campañas internacionales de cañería que sabemos quién las financia y las diseña: Tarek, tú como yo sabes que se están llenando de un karma infalible y se van directo al infierno, ustedes, vende patria, traidores", concluyó Maduro.







