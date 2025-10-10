País
Maduro: “Estamos viviendo una verdadera emergencia climática a lo largo y ancho del planeta”
Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro aseguró este jueves que el mundo enfrenta actualmente una “verdadera emergencia climática”.
“No se detuvo el cambio climático. Por el contrario, no exageran los movimientos sociales, los expertos científicos y no exageramos cuando decimos que estamos viviendo una verdadera emergencia climática a lo largo y ancho de este planeta”, afirmó durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).
En este sentido, señaló que, pese a las cumbres convocadas sobre el tema, “hoy por hoy no hay una respuesta global”.
“Hay buenos diagnósticos, uno mejor que el otro, buenos expertos, buenos científicos en todos los continentes. Han surgido poderosos movimientos y se ha creado una conciencia mundial que apunta hacia un consenso de que hay que hacer algo, algo urgente, y tenemos que actuar entre todos los países del mundo”, indicó.
A juicio del mandatario, la “conciencia mundial ha sido manipulada y sometida a una operación de silencio”. “¿Dónde está el Acuerdo de París? ¿Dónde están los compromisos asumidos? ¿Dónde están los fondos para invertir, mitigar y mejorar las condiciones de vida de los pueblos del mundo?”, se preguntó.
Resaltó que la lucha actual se centra en “detener a los supremacistas negacionistas y en implementar, desde los pueblos y los gobiernos de carácter popular, medidas de atención, mitigación y respuesta al fenómeno de la emergencia climática global”.
En este sentido, indicó que los pueblos y movimientos sociales que asistan a la cumbre sobre cambio climático en noviembre en Belém “no pueden callar ni caer en la pasividad; tienen que hablar y gritar fuerte, que se escuche la voz de la emergencia, de la verdad”.
“Que no se imponga la diplomacia del engaño, la diplomacia de la ilusión, de la fantasía o lo que es peor, que no se imponga las posiciones supremacistas y negacionistas que pretenden callar la voz de la verdad humana”, expresó.
Maduro exhortó a “repotenciar y multiplicar la capacidad de influencia” para que los movimientos ambientalistas puedan “tocar las puertas de quienes toman decisiones” y “no permitir más la diplomacia del engaño”.
“Hay que exigir el cumplimiento de los compromisos firmados (...) No se pueden parar ahí otra vez a dar discurso los que se comprometieron a bajar sus emisiones, a hacer cambios tecnológicos”, subrayó.
Expresó que se debe “tener un plan con ideas claras” para que las “redes y los medios se llenen de consignas de justicia climática y de un cambio definitivo para salvar a la humanidad”.
“La humanidad no enfrenta solo una crisis o una emergencia climática aislada; creo que enfrenta el colapso de un sistema que convirtió a la naturaleza en su botín, en su mercancía y no le importó ni le importa destruirlo. Hoy es más dramática la situación, sin lugar a dudas. Los cambios y la justicia climática no vendrán jamás de quienes causaron esta emergencia y de quienes niegan la situación real a pesar de las evidencias contundentes de la vida diaria y las evidencias contundentes de los organismos científicos mundiales”, añadió.
Por otra parte, propuso la creación de una plaza ecológica en Caracas “llena de árboles”, donde “los jóvenes y los movimientos ecologistas de Venezuela puedan encontrarse permanentemente”.
“No necesitamos pasaje para ningún planeta; lo que necesitamos es luchar y recuperar el planeta que tenemos, construyendo una nueva sociedad que respete la humanidad y que permita la construcción de la esperanza de una humanidad que sea humana verdaderamente”, concluyó.
