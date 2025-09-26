Maduro:  “Frente a una amenaza, es obligación de cualquier persona defender la patria”

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro aseveró este viernes que es una “obligación” para todos los venezolanos e instituciones del país defender el país frente a las “agresiones o amenazas” de naciones extranjeras.

En el aniversario del CEO-FANB, el mandatario sostuvo que todo ciudadano venezolano debe prepararse para “luchar” contra cualquier extranjero que intente ingresar al territorio nacional. Destacó que la Milicia Bolivariana continúa alistando.

“La defensa integral de la nación es corresponsabilidad de toda la sociedad, de todas las instituciones, de todo el pueblo. Frente a una amenaza pequeña, local, mediana, o nacional, es obligación de cualquier persona, investida o no de autoridad, defender la patria frente a un agresor, amenaza”, dijo.

Precisó que todas las estructuras militares y policiales deben contar con una estructura para “combatir” y garantizar la soberanía y la paz de la nación.

Sobre el decreto de Estado de conmoción exterior, Maduro informó que está “listo” y que se va a presentar ante el Consejo Nacional de Soberanía y Paz para aprobarlo como instrumento militar que estará disponible para la Presidencia.

Propuesta para el Caribe

Precisó que Venezuela tiene planes de cooperación en el mar Caribe para protegerlo de un conflicto militar. Por ello, llamó a los Países Bajos, Aruba, Curazao y Bonaire a cooperar con Venezuela para seguir garantizando que la región sea una área “libre de delito”.

“Cualquier país que quiera trabajar con Venezuela por la seguridad del mar Caribe y cooperar con su experiencia y la nuestra, están las puertas abiertas a la cooperación en el mar Caribe, llámese como se llame”.

Maduro ordenó que los equipos incautados en las operaciones contra el narcotráfico en el país sean puestos a la orden de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para continuar con la “logística de combate”.

Insultos a YouTube

Maduro arremetió contra la plataforma de videos YouTube y a sus directivos, a quienes calificó públicamente de “imbéciles” tras la inhabilitación de su canal oficial. El mandatario aseguró ser víctima de censura en redes sociales, pero afirmó que esta acción no impedirá la comunicación con los ciudadanos.

“Mientras más censura, más llega el mensaje. Los dueños de YouTube fracasaron… quiten todas las cuentas de mí, imbéciles imperialistas, nos sabe a casabe lo que hagan. (...) Se ganaron un bono de imbecilidad”, declaró.

El canal del gobernante, que según reportes contaba con más de 233.000 suscriptores, fue retirado el pasado 20 de septiembre. Aunque el nombre de la cuenta sigue apareciendo, al intentar acceder se muestra un mensaje que indica que la página no está disponible.