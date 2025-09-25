Maduro inaugura en Caracas un “mega núcleo” de robótica para formar a futuros científicos

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- El presidente Nicolás Maduro inauguró este miércoles un mega núcleo de robótica en el Endógeno Fabricio Ojeda, ubicado en la parroquia Sucre de Catia, en Caracas.

De acuerdo con el mandatario, este centro de formación está diseñado para atender a niños y jóvenes de cuatro comunas, con el objetivo de convertirse en un “semillero de futuros científicos y tecnólogos” venezolanos.

"En Venezuela no hacemos armas para matar a pueblos, ni bombardearlos. En Venezuela hacemos armas letales contra las enfermedades, y creamos esperanza para el futuro", comentó el líder del chavismo.

Además, Maduro aseguró que el mundo no quiere otra guerra y llamó a preservar la paz en el hemisferio para garantizar el futuro “de los niños del mundo”.

Asimismo, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, expresó su entusiasmo por el proyecto, destacando la alegría de los niños de la zona. “Nuestros niños están armando robots, y con la ciencia y la tecnología están a la vanguardia”, afirmó.

Atención de 6.000 jóvenes

Se espera que el centro atienda a más de 6.000 jóvenes con jornadas formativas en tres turnos, garantizando un amplio acceso a los conocimientos.

La viceministra de Comunalización de la Ciencia, Danmarys Hernández, detalló que el espacio permitirá enseñar programación, robótica, electrónica y otras habilidades esenciales para el futuro del país.

Por su parte, el ministro de Comunas, Ángel Prado, explicó que la iniciativa surgió de una solicitud de la propia comunidad infantil durante la última Consulta Popular. “En menos de seis semanas ya tenemos este centro de formación tecnológica”, señaló Prado, quien afirmó que el núcleo contribuirá al desarrollo tecnológico, económico, industrial y agrícola de Venezuela.

Por otra parte, informó que este 24 de septiembre se llevó a cabo la liberación de 470 caballitos de mar en las aguas del Parque Nacional Mochima, en el estado Sucre. Esta iniciativa, la novena de su tipo en el país, es el resultado de un trabajo científico y tecnológico que involucra a varias instituciones dedicadas a la salud de los océanos.