Maduro negó autorización para visita “in loco” de la CIDH a Venezuela

Caracas. El régimen venezolano negó a través de un documento divulgado este viernes la autorización de visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela, tras argumentar que la nación sudamericana ya no forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Esta es la clarificante comunicación enviada a la CIDH el pasado 27 de enero. Venezuela no es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada”, publicó el canciller de Maduro, Jorge Arreaza mediante un tuit en el que se le anexó la misiva.











“En fecha 27 de abril de 2019, entró en vigencia la Carta de la OEA realizada por el Gobierno venezolano. En consecuencia, a partir de la mencionada fecha la República Bolivariana de Venezuela dejó de ser Estado parte de la OEA. En ningún momento el Gobierno de la República de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la CIDH para realizar una visita al país”, dice parte del texto.

El Centro de Comunicación Nacional informó el pasado 8 de enero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuaría una visita “in loco” a Venezuela para constatar la grave situación de Derechos Humanos en el país, luego de la solicitud hecha por el Gobierno Legítimo de Juan Guaidó. La visita estaba prevista para los días 3 y 7 de febrero del año en curso.

La CIDH otorgó el 25 de enero medidas cautelares de protección al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y a los miembros de su familia en el país tras considerar que existe un riesgo sobre su vida e integridad física.











Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado #27Ene.

Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada. pic.twitter.com/M3J4z2NubY — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 31, 2020

