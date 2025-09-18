Maduro anunció que militares visitarán los circuitos comunales el sábado 20 de septiembre 

Caracas / Foto: Prensa Presidencial.– Nicolás Maduro anunció este jueves que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) visitarán el próximo sábado 20 de septiembre las comunidades para enseñar sobre el "manejo de armas".

“Los cuarteles, con sus armas, van a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron y a todos los vecinos lo que es el manejo del sistema de armas, porque la Constitución obliga a que la defensa de la patria sea una corresponsabilidad entre las fuerzas militares y el pueblo”, dijo durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

También afirmó que él “no tiene precio” y “no se le vende a nadie”. “Ustedes saben quién soy yo, nadie les puede mentir sobre quién es Maduro. ¿Es un magnate? ¿Es multimillonario? ¿Un mafioso? ¿Le quiere robar las riquezas a otros países? Que digan lo que quieran en la política. Maduro es socialista de corazón, cristiano y revolucionario casi desde antes de nacer”.

“Maduro y cada uno de nosotros sabemos que tenemos mucha fortaleza ética y moral, pero lo más importante es que Maduro no tiene precio, no se le vende a nadie. El pueblo de Venezuela no tiene precio, no se le vende a nadie”, añadió.

Según el mandatario, Estados Unidos y las “oligarquías de los apellidos”, a quienes calificó de “traidores a la patria que tienen que ir a la justicia”, saben “muy bien” que “nosotros no tenemos precio”.

Advertisement

“Yo no tengo deudas con ellos. No tengo deudas ni con el imperialismo ni con la oligarquía vendepatria”, afirmó. En este sentido, se describió como un “presidente independiente” que “no le debe nada a nadie”. “Al único que le debo algo es al pueblo de Venezuela. Le debo mi vida al pueblo de Venezuela, esa es la verdad”, agregó.

Durante su alocución, Maduro también se refirió a la activación de la operación “Caribe 200” en la isla de La Orchila, en la que participan más de 2.500 efectivos y que se extenderá por tres días.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha hecho un ejercicio que ha sorprendido al mundo. Es noticia mundial la capacidad para defender nuestra patria, nuestro derecho a la paz”, señaló.

Aseguró que tanto Venezuela como los pueblos del Caribe y de América del Sur “tienen derecho a la paz” y subrayó que los “tiempos de las colonias pasaron”.

“Nosotros no nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acaso (…) Nadie nos va a someter, no hay supremacista imperial que pueda someter a los pueblos del Caribe, de Sudamérica ni al pueblo de Venezuela”, dijo.

Advertisement

Enfatizó que los ejercicios militares venezolanos no tienen como objetivo “atacar o conquistar otros países para tratar de imponerles un cambio de régimen”.

A su juicio, como Estados Unidos “no puede decir que tenemos armas de destrucción masiva, o que estamos construyendo una bomba nuclear, o que tenemos un cohete trasatlántico”, ha “inventado un relato tipo Hollywood”.

“Ellos (el Gobierno de Trump) han creado una narrativa que no la cree ni el pueblo de Estados Unidos”, sostuvo, al tiempo que reiteró que el objetivo de Washington es lograr un “cambio de régimen” en Venezuela para “imponer un gobierno títere y venir a robarnos el petróleo y el gas”.









