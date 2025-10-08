País
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
El mandatario destacó que esta movilización tiene como objetivo “afinar la maquinaria militar popular de este poderoso movimiento nacional, por la defensa de nuestra paz, nuestra soberanía y nuestro derecho al futuro”
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles el reforzamiento de las Zonas de Defensa Integral (ZODI) de La Guaira y Carabobo mediante la activación de la Operación Independencia 200.
En un audio difundido en su canal de Telegram, el jefe de Estado detalló que la maniobra comenzó a la medianoche de manera simultánea en ambas ZODI, dando inicio a los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente. Maduro subrayó que esta acción constituye “una nueva modalidad de activación por zonas de defensa integral”.
Según el mandatario, la movilización incluyó desde las cinco de la mañana a la Milicia Bolivariana y todas las fuerzas sociales y populares, con la participación activa de la denominada “maquinaria militar-popular”. A las seis de la mañana, precisó, toda la fuerza militar, popular y policial estaba activada en los dos estados.
Maduro explicó que se han definido 27 acciones territoriales, que representan tareas específicas para garantizar la protección integral de La Guaira y Carabobo, dada su relevancia geográfica y estratégica. “Veintisiete tareas a cumplir para asegurar, integralmente, y proteger a la zona de defensa integral, La Guaira y Carabobo”, señaló el presidente en su nota de voz.
El mandatario destacó que esta movilización tiene como objetivo “afinar la maquinaria militar popular de este poderoso movimiento nacional, por la defensa de nuestra paz, nuestra soberanía y nuestro derecho al futuro”.
Las declaraciones del mandatario se producen tras la decisión del presidente Donald Trump de cancelar los esfuerzos diplomáticos con Venezuela, medida que —de acuerdo con fuentes citadas por The New York Times— abre la posibilidad de una nueva fase de presión militar contra el gobierno de Caracas bajo el argumento del combate al narcotráfico.
Esta escalada coincide con recientes ataques de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en aguas internacionales cercanas a Venezuela, que han dejado 21 muertos según reportes oficiales.
