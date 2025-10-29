Maduro pidió al TSJ revocar la nacionalidad a quienes "se sumen" a una invasión extranjera en Venezuela

Caracas / Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro informó este miércoles que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una “consideración constitucional” para revocar la nacionalidad de cualquier persona catalogada como “vendepatria” que “se sume a un ejército extranjero imperialista para invadir” a Venezuela.

Lea también: Maduro asegura que la FANB interceptó dos aeronaves vinculadas al narcotráfico

Durante su intervención transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario fundamentó la solicitud en el artículo 130 de la Constitución, que establece que los venezolanos tienen “el deber de honrar y defender a la patria”, así como de “resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.

En su alocución, Maduro señaló directamente al dirigente opositor Leopoldo López, acusándolo de “estar pidiendo que el ejército gringo se meta” en Venezuela, en un momento en que Estados Unidos mantiene presencia militar en el mar Caribe, donde se espera la llegada en los próximos días del portaaviones más avanzado del país norteamericano.

El presidente explicó que la intención de su petición al TSJ es que se “autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y a la Constitución” a quienes decidan “unirse” a fuerzas extranjeras con fines de “invasión”.

Asimismo, Maduro arremetió contra el opositor Yon Goicochea, quien recientemente afirmó que, en caso de una posible intervención por parte de Estados Unidos, existe la posibilidad de que las fuerzas militares de ese país “deban permanecer en Venezuela ocupando militarmente el territorio durante una temporada”. De ser así, el dirigente de Voluntad Popular (VP) dijo que debería existir “un acuerdo de cooperación entre el nuevo gobierno y el gobierno de Estados Unidos para garantizar la seguridad de una manera mínima”.

Advertisement

“Ese es el pensamiento y el proyecto. Abran los ojos, los que no los hayan abierto. Las encuestas dicen que 94% de los venezolanos repudia y rechaza categóricamente la amenaza militar gringa contra nuestro amado país, pero hay un 6% vendepatria. De verdad que el concepto de ‘vendepatria’ les queda pequeño, porque son gente apátrida”, expresó Maduro.

A juicio del mandatario, López, Goicochea y “toda esa banda” vinculada a la oposición venezolana han “vivido de la corruptela”. “Para ellos, ser oposición ha sido el gran negocio de su vida”, insistió.

“Le digo a Leopoldo López y a Goicochea que ustedes volverán a ser derrotados y que este pueblo va a imponer la paz con democracia, con soberanía y con unión perfecta”, sentenció.

En contexto

El artículo 35 de la Constitución establece que los venezolanos por nacimiento “no pueden ser privados de su nacionalidad”, y que únicamente la otorgada por naturalización puede ser revocada mediante sentencia judicial.

El pasado viernes, Nicolás Maduro presentó ante el TSJ un recurso para retirar la nacionalidad a López, a quien acusa de promover una “invasión militar”, incentivar un “bloqueo económico” y hacer un “llamado a asesinar masivamente a venezolanos con apoyo de gobiernos y enemigos extranjeros”.

Advertisement

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, informó que además se procedería de “manera inmediata” a anular el pasaporte del dirigente opositor, exiliado en Madrid desde 2020.

En respuesta, López sostuvo que: “Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad”.

La acción del Ejecutivo ocurre tras las declaraciones de López, quien aseguró que la negociación política en Venezuela ya no es efectiva y que apuesta por la “presión” de Estados Unidos, incluso respaldando un posible ataque en territorio venezolano contra Maduro.







