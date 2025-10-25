Maduro pide al TSJ retirar la nacionalidad a Leopoldo López por "llamado a invasión" de Venezuela

Caracas/Foto: EFE.- Nicolás Maduro presentó el viernes un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la retirada de la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López, según informó este sábado en horas de la mañana la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

En un comunicado difundido en su cuenta de Telegram, Rodríguez explicó que la medida responde al “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como al llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.

El mandatario fundamentó su solicitud en el artículo 130 de la Constitución y en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en noviembre de 2024, que establece sanciones para los ciudadanos que “apoyen las sanciones extranjeras” contra el país.

Rodríguez añadió que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán “de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte” de López, quien se encuentra actualmente exiliado en España.

“El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional”, concluyó la funcionaria.

Advertisement

La medida se adopta pocos días después de que López ofreciera una entrevista a EFE, en la que afirmó que la negociación “ya no sirve” para lograr un “cambio político” en Venezuela y aseguró que la “presión” de Washington es la vía adecuada. Incluso, avaló un eventual ataque estadounidense en territorio venezolano que “acabe” con Nicolás Maduro.

“Yo creo que es correcto el despliegue que está haciendo Estados Unidos, y yo creo que es correcto y necesario que se puedan identificar objetivos dentro de Venezuela, que son parte esencial de esa estructura criminal que trafica cocaína (…) y que es la principal razón por la cual hoy el país está totalmente destruido. En lo personal, creo que es correcto que no solamente se haga esa presión en mar, como ya ha sucedido con varias embarcaciones, sino que eso pueda avanzar a objetivos dentro del territorio nacional”, dijo López.

Pronunciamiento de la FANB

El viernes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acusó a la “ultraderecha” —en alusión a sectores de la oposición— de solicitar supuestamente a Estados Unidos un “ataque militar” contra Venezuela.

Las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) emitieron un pronunciamiento en el que rechazaron “las declaraciones de la ultraderecha apátrida y fascista” que, según dijeron, “promueven una invasión del imperio norteamericano contra Venezuela”.

José Hernández, comandante de la REDI Marítima e Insular, calificó a los presuntos promotores de esas posturas como “auténticos cobardes y traidores de la patria, que pretenden gobernar este país y entregar nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”, en un video publicado en Instagram.

Advertisement

Aunque no precisó nombres, Hernández señaló que las solicitudes de “sanciones e invasiones a Venezuela” provendrían “desde la comodidad y el lujo del continente europeo”.

“Es un acto miserable, despreciable e inmoral promover la guerra y acabar con seres humanos. Los que promueven sanciones e invasiones desprecian su heroica historia, sus propias raíces y a su pueblo”, añadió.

El comandante insistió en que la FANB “jamás permitirá” que una “clase política traidora y entreguista” gobierne el país y consideró que pedir “agresiones militares y acciones bélicas” para “asesinar” al presidente Nicolás Maduro sería “un auténtico delito de traición a la patria”. Confiado, dijo que “más pronto que tarde serán juzgados por la ley y la justicia”.

“La FANB y el pueblo de Venezuela, que hoy se encuentra en resistencia y en ofensiva permanente, desprecia a los cobardes que promueven una invasión contra Venezuela. Son traidores de la patria y más pronto que tarde serán juzgados por la ley y la justicia”, recalcó.

Por su parte, Pedro González, comandante de la REDI Occidental, expresó su “más categórico y contundente rechazo” a las declaraciones atribuidas a “un delincuente prófugo de la justicia”, sin identificarlo directamente. En otro video publicado en Instagram, González describió al supuesto autor como “un cobarde y despreciable ser, perteneciente a la extrema derecha fascista” que habría pedido un ataque militar contra el “sagrado suelo” venezolano y contra “el ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien es el presidente constitucional”.

Advertisement

“Los venezolanos que amamos a este país le decimos a la extrema derecha fascista que todo aquel que promueva una invasión extranjera o un ataque militar será considerado traidor a la patria y criminal de guerra, y así será juzgado”, subrayó.

¿Qué dijo Vladimir Padrino López?

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela se sigue preparando ante el despliegue militar de Estados Unidos que, según sus palabras, se acerca “cada día más” a las costas del país.

Subrayó que los efectivos de la FANB permanecen “inquebrantables, decididos y firmes en la defensa de cada centímetro del territorio nacional”.

“Estamos enfrentando la peor amenaza en más de 100 años, amenaza militar del despliegue aeronaval de los Estados Unidos, cada día acercándose más a costas venezolanas (...) Nos estamos preparando todos los días", afirmó.

El ministro explicó que la FANB y todas las instituciones del Estado están concentradas en la defensa de la nación, que describió como “realmente amenazada por una de las potencias militares más grandes del mundo”. Asimismo, acusó a Washington de “asesinar personas extrajudicialmente en el Caribe y en el Pacífico”.

Advertisement

"Nosotros estamos aquí, trabajando, sin miedo, sin temores, sin dejarnos amedrentar, estamos haciendo el trabajo que corresponde porque el país necesita seguir su marcha", dijo.

Padrino López calificó como “un acto de cobardía” las declaraciones de quienes desde Europa llaman a la “agresión y la invasión” contra Venezuela. “La FANB no va a permitir aquí un gobierno arrodillado, esclavo de los intereses de Estados Unidos”, agregó.

El ministro también criticó a los sectores que promueven la “guerra” en el país: “No tienen idea de lo que eso significa. A esos canallas, cobardes, que llaman a la invasión, que sigan jugando su papel sucio; nosotros seguiremos defendiendo la patria, porque para eso se necesita valentía”, sentenció.







