Connect with us

País

Maduro reitera críticas contra YouTube tras la eliminación de su canal: “Sigan con su censura, imbéciles” 

Foto del avatar

Publicado

11 minutos.

/

Caracas. Nicolás Maduro reiteró este jueves su críticas contra YouTube tras la eliminación de su canal y tildó de "imbéciles" a sus dueños.

Más información, en breve...





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias