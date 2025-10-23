Maduro acusa a EE. UU. de ejercer una “guerra psicológica” diaria sobre Venezuela

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro acusó este jueves a Estados Unidos de ejercer a diario una “guerra psicológica” sobre Venezuela, en medio de la creciente tensión por las operaciones militares en el mar Caribe, en el marco de la lucha antidrogas impulsada por Washington.

“Somos amenazados de palabra diariamente por el imperio estadounidense, diariamente una guerra psicológica. Palabras para allá, palabras para acá. Que mueven un barco, que mueven un misil", dijo Maduro durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el mandatario, Venezuela mantiene “nervios de acero”, con “calma y cordura y máxima fusión popular-militar-policial”, lista para proteger su soberanía e independencia ante cualquier presión externa.

“Seguiremos ganando la paz, por aquí, por allá, la paz siempre ganará. Defendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra dignidad como pueblo”, sostuvo.

Críticas contra YouTube

El jefe de Estado también expresó su molestia por la censura de su canal en YouTube, calificando de “imbéciles” a quienes controlan la plataforma.

“Ahí me tienen censurado en YouTube. Sigan con su censura, imbéciles. Nuestro corazón, nuestra mente, les llega al pueblo sin necesidad de ustedes. Imbéciles les dije a la gente de YouTube, imbéciles se quedaron. Stupid, stupid, stupid, YouTube. Les llegará el fin a ustedes también”, sostuvo.

En este sentido, dijo no importarle que su canal no esté en YouTube y que, ante esto, se abren puertas con “esfuerzo propio”.

“El que se mete con Venezuela se seca. Se secarán, señores y señoras dueñas de YouTube del imperialismo", añadió.







