Maduro: “Si usted quiere paz, prepárese para defenderla, ejercerla y garantizarla”

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro informó este miércoles la activación de la Zona de Defensa Integral La Guaira y Carabobo, como parte del programa de defensa territorial por las tensiones militares con Estados Unidos.

En una actividad del sector salud, el mandatario aseveró que el “imperio gringo” “no tiene razón” en las acusaciones hechas en contra del país, y reiteró que “lo único que quieren” es un “cambio de régimen” para “robarse” los recursos naturales.

“Somos un pueblo de paz, sí, pero la paz se gana. Si usted quiere paz, prepárese para ejercerla y garantizarla. Ganemos la paz, defiendo la vida y ejerciendo la soberanía. No nos metemos con nadie, pero cada vez estamos más preparados para defendernos”, dijo.

Puntualizó que, a pesar de las “agresiones”, su administración seguirá trabajando para garantizar la estabilidad social. Señaló que todos los sectores continuarán sus actividades laborales aunque el país esté “enfrentando una amenaza”.

El pasado martes, Maduro aseguró que su administración enfrenta una “guerra psicológica” desde Estados Unidos, debido a la publicación de información “falsa” en los medios de derecha del mundo.

En una reunión con embajadores, el mandatario destacó que, a pesar de las “agresiones”, el pueblo venezolano está “fuerte” a nivel moral, social y militar.

“Venezuela volverá a vencer de todas esas asechanzas, amenazas. Hoy estamos enfrentando una narrativa vulgar, falsa, sobre nuestro país. Un país con un pueblo trabajador, decente, alegre. Todos los días estamos desmontando la guerra psicológica que monta la prensa gringa”, dijo.

Acotó que el propósito de su Gobierno es mantener la paz en la región, pero acotó que la conseguirá en condiciones de “igualdad” y bajo el respeto a la libertad y soberanía de la República.

“Que nadie se equivoque. Nuestra meta es la paz de Venezuela y el continente. La unión del continente”, manifestó.







